Hornyák Zsolt együttese a legutóbbi két hazai bajnoki mérkőzését elveszítette - igaz, az első helyezett Ferencváros és a második Kisvárda ellen - a legutóbbi négy hazai meccsén csupán négy pontot gyűjtött. Érdekes párhuzam, hogy a viszont a Loki megtáltosodott, a legutóbbi három fordulóban öt ponttal szerzett többet riválisánál. Így már csupán két pont a hátránya a negyedik helyen álló Puskás Akadémiával szemben. Összességében a 2022-ben szerzett bajnoki bronzérem, és a megszerezhető őszi negyedik hely egyáltalán nem ad okot csalódásra. Spandler Csaba, a PAFC védője jól tudja, hogy egy jó formában lévő Debrecen érkezik a Pancho Arénába, de az őszi szezon közepén látott zökkenőmentes csapatjátékkal, remek védekezéssel és pontos befejezésekkel két vállra fektethetik Dzsudzsák Balázsékat.

- A Kecskemét ellen vezettünk mégis csak egy pontot szereztünk, ezért kaptunk fejmosást az öltözőben. Jó meccs lesz a DVSC elleni, remélem az igazi arcunkat fogjuk mutatni - mondta Spandler.

A MOL Fehérvár egyik legjobb arcát mutatta a Ferencváros elleni 2-2-es döntetlen alkalmával, az Újpest ellen viszont visszatért a csapat a korábbi kerékvágásba, és csalódást okozva 2-1-re kikapott. Fejmosás ott is volt, Huszti Szabolcs még nyilvánosan is megszellőztette kritikáját csapata iránt. A tabella alsó felében, négy csapat is 16 pontos, a Vidi mellett a kieső helyen álló Honvéd is, úgyhogy nagyon komolyan kell venni az egyébként is nívós ellenfelet a Kisvárdát., amely meglepő vereségbe szaladt bele kedden a Zalaegerszeg ellen, ezzel lezárta öt mérkőzésből álló veretlenségi sorozatát. Ugyanakkor idegenben október elseje óta nem kapott ki! A Vidi teljesítményét pedig jól mutatja, hogy a legutóbbi nyolc fordulóban csupán egyszer nyert, Fehérváron nyeretlen maradt a legutóbbi négy bajnokiján. A Puskás szombaton 14:15-kor kezd a DVSC ellen, a Vidi vasárnap fél kettőtől játszik a Kisvárdával.