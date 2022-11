Amikor Michael Boris, az NB I-es együttes vezetőedzője, segítője, Preisinger Sándor, valamint a sportigazgató Sallói István és a vezető-játékosmegfigyelő, Zoran Kuntics is elhagyta a MOL Fehérvár FC-t, a klub NB III-as csapatának vezetőedzője is kénytelen volt távozni. Györök Tamás helyett a korábbi másodedző, Imrik László vette át ideiglenesen az együttes irányítását, majd két bajnoki összecsapást követően már vezetőedzőként ténykedik.

Imrik László 1985. április 15-én született Székesfehérváron. Játékosként többszörös utánpótlás-válogatott volt, szerepelt U17-es és U19-es Eb-n is. Az élvonalban a Győri ETO FC és a Vasas színeiben futballozott, később megfordult többek közt Felcsúton, Iváncsán, Csákváron és Budaörsön is. Edzőként 2012-ben Csákváron kezdett el dolgozni az utánpótlásban, hét év alatt az U11-es, U13-as, U17-es és U19-es csapatok mellett dolgozott.

A MOL Fehérvár FC II csapatához 2019-ben érkezett, előbb Toldi Gábor, majd Szalai Tamás munkáját segítette az NB III-as alakulatnál.



A Vidi II vasárnap délelőtt a Nagykanizsát fogadja, este nyolctól pedig az NB I-es gárda vív rangadót a Ferencvárossal.



A címvédő elleni derbin a klub jótékonysági gyűjtés keretében várja az adományokat. Szárazélelmiszert és focilabdákat gyűjt a Vidi vasárnap a II-es, V-ös és VIII-as kapunál kihelyezett gyűjtőpontoknál.

A MOL Fehérvár FC hosszú évek óta együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a szurkolók és a játékosok segítségével is több sikeres jótékonysági akciót tartott a közelmúltban.

A mostani akcióval a szeretetszolgálat sportegyesületének gyűjtenek.