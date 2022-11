A múlt heti, Ferencvárossal szemben mutatott játék és 2-2-es döntetlen bizakodásra adhatott okot, hogy újra jó úton jár a Vidi Huszti Szabolcs vezetésével. Azonban Újpesten kritikán aluli produkcióval rukkolt elő ugyanaz a a gárda, amely három nappal korábban felszántotta a pályát. Huszti Szabolcs, a fehérváriak vezetőedzője őszintén beszélt a jelenlegi helyzetről.

Huszti Szabolcs változásokat sürget

- Nem erre a játékra számítottam a vasárnapi meccs után. Ma csak egy csapatot láttam a pályán, az Újpestet, főleg az első játékrészben. Ha akkor kapunk négy gólt, nem mondhattunk volna egy szót sem - fogalmazott a találkozót követő sajtótájékoztatón Huszti Szabolcs. - Nagy változásoknak kell történnie a MOL Fehérvárnál. Tudom, hogy értékelnem kéne a találkozót, de ez a teljesítmény sajnos értékelhetetlen. Egy-egy jó játék után mindig lehet reménykedni, vasárnap én is elégedett voltam, erre ma megint ott vagyunk, hogy lehetett volna négy-öt gól különbség is a két csapat között. Azt el kell mondanom őszintén, hogy a keddi edzést előbb befejeztük, mert nem voltam elégedett a dolgokkal, nem volt meg a fókusz, sajnos ezt láttam vissza ma is. Az, hogy vánszorgunk meccs közben a pályán, az elfogadhatatlan.

"Ha a srácok nem akarnak futballozni, akkor akárki lehet az edző, nem lesz ebből eredmény, se futball - mondta ugyancsak Huszti az M4Sport Televízió kamerája előtt. - Sokadik edző van itt. Az utóbbi három évben ez van a MOL Fehérvárnál, hogy van egy jó eredmény, akkor elhiszik, belekényelmesednek… A Fradiból lehetett volna építkezni, de úgy látszik, ez bevett szokás itt. Ezen változtatni kell! Nagytakarítás kell, amikor eljön az átigazolási időszak, ezt úgyis a vezetők eldöntik. Szerintem mindenki látja, ez a vergődés elfogadhatatlan. A sportigazgatón majd sok fog múlni, hogy nyúl bele, mert biztos, hogy elég mélyen bele kell nyúlni a keretbe."