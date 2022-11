- Nego sérülés miatt nem volt keretben, nincs emögött semmi , bár egyébként sem lett volna a kezdőcsapat tagja. Az első negyvenöt percben domináltunk, türelmesen játszottunk és gyönyörű gólokat szereztünk. Merek a fiatalokhoz és azokhoz nyúlni, akik edzésen is mindent megtesznek a csapatért, ennek meg is volt az eredménye. Gratuláltam a csapatnak az öltözőben a győzelemhez, de természetesen voltak ma is dolgok, amiken még javítani kell. Az Újpesten elmondott véleményemet is tartom még mindig, emiatt is forgattuk fel kicsit a kezdőcsapatot is a bajnoki előtt - értékelt a MOL Fehérvár FC vezetőedzője. - Kodro hozzáállásával nincs semmi gond, de görcsösnek éreztem az elmúlt hetekben, ezért nem kezdett. Ezt egyébként megbeszéltem vele külön is a mérkőzés előtt. A csapat hozzáállása is rendben volt ma, megfelelő reakciót mutattak az Újpest meccs után, boldog vagyok a négy gól és a három pont miatt, de nem kell túlgondolni ezt. Ma mindenki futballozni akart, felvállaltuk a játékot, főleg az első félidőben. Mindenki hozzátette azt, ami kellett, Kovács Dani is nagyot védett az első félidőben. A kritikát és a dicséretet is el kell tudni fogadni egy profi sportolónak, ez benne van - mondta Huszti Szabolcs.

Török László, a Kisvárda edzője: - Mindig nehéz egy vereséget értékelni, ezt a mait nem lehet kikozmetikázni. A kisvárdai stílusjegyek ma és az elmúlt fordulóban sem jelentkeztek, csak bizonyos periódusokban. Ma például a Vidi 2-0-s vezetése után jól jöttünk ki az öltözőből, másik fokozatra kapcsoltunk, támadtunk és tudtunk is szépíteni. Külön nem szoktam játékosokat se kiemelni, se kritizálni a mérkőzések után, de most egy szóra megállnék Odincov teljesítménye mellett. Amikor Hindrich Ottó megsérült, elmondtam, hogy megérdemli a játékperceket, mert nagyon jól dolgozott az edzéseken. Viszont az elmúlt két meccsen hét gólt kaptunk, ebben pedig az ő teljesítménye is benne van. Ez csalódás számunkra. Viszont ez a Vidi érdemeiből semmit nem von le, megérdemelten nyertek. Az egész őszi idény és az, hogy a Kisvárda a dobogón van viszont a csapat és a klubalkalmazottak kemény munkájának az eredménye!