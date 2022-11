A lila-fehérek nagy fölénnyel nyerték az első játszmát, bár a második már szorosabb volt, végül ezt is hozták, és ezzel el is dőlt a továbbjutás. Ezt követően a hazaiak mestere, Horváth András sort cserélt – a kezdőből egyedül Kilyénfalvi Zsófia maradt a pályán –, s mire az új felállás elkapta a fonalat, addigra a Loki már jelentős előnyben volt, amit nem is adott ki a kezéből. A negyedik szettben viszont már az újpesti cseresor bemelegedett, és lezárta az összecsapást.

A találkozó után a két vezetőedző értékelte a látottakat.

- Az öltözőben azt próbáltuk kihangsúlyozni a csapatnak, hogy ez az összecsapás egy lehetőség, amivel eggyel közelebb kerülhetünk a legjobb négy közé jutáshoz, és ezt tényleg ne teherként éljék meg a játékosok. Az első játszmát látva ez abszolút sikerült. Tudtuk uralni az összecsapást. A második szett szorosabb volt, de ott is végig mi vezettünk. A cseresarkot megleptük azzal, hogy a harmadik játszmát szinte egy teljesen új kezdő hatossal indítottuk el. Kellett egy kis idő, amíg belelendültek, viszont a harmadik szett közepétől már felvették a játék ritmusát a lányok. Örülök annak, hogy a negyedik játékrészben sikerült befejeznünk a meccset. – fogalmazott Horváth András az UTE vezetőedzője.

- Tudtuk, hogy csak akkor van esélyünk, ha mindenki extra tűzzel és akarattal fog játszani. Ezt sok játékostól egyáltalán nem láttam, és ezért csalódott is vagyok, mert egy ilyen fiatal játékosokból álló csapatnál ez nem történhet meg. – mondta csalódottan Nagy Fanni a MÁV Előre-ST-Solar vezetőedzője.



Továbbjutott: az UTE kettős győzelemmel (6:2-es szettaránnyal).

A MÁV Előre SC-ST Solar csapata legközelebb az Extraliga alapszakasz 3. fordulójában a Bajnokok Ligája-selejtezőben is jól szereplő, bajnoki címvédő Vasas Óbudát látja vendégül szombaton este 18:30-kor, Székesfehérváron, a Videoton Oktatási Központban.