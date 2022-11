Sárosd – MÁV Előre FC Főnix 0–1 (0–1)

Szabadegyháza, 80 néző

Vezette: Béd Ákos.

Sárosd: Rigó Á. – Susa, Szabó E. (Ujvári), Reicheld (Buza), Majláth (Lakakisz) - Schnierer, Kónya, Varga Zs. (Vachler), Szekeres - Meszlényi (Hushegyi), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Salamon, Adorján, Klémán M. (Rubos), Lengyel – Bolla Barnabás (Szalai P.), Krán, Király B., Pápai - Bognár I. (Jófejű), Andróczi (Zoboki Á.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Pápai (29.)

Kiállítva: Szekeres (28.).

Jók: Susa, Kónya, ill. Adorján, Krán, Pápai

A várakozásnak megfelelően a vendég együttes dominált a mérkőzés elején, de a sárosdi brigád hamar megmutatta, hogy egyenrangú ellenfele lehet a tabella élmezőnyében tanyázó fehérváriaknak. Az sem törte meg a hazaiak lendületét, hogy a 28. percben Szekeres Marcell kiállítása után ember, és gólhátrányba kerültek, a Pápai Kristóf által értékesített büntető után, 0-1. A második félidőben is ugyan azzal a lelkesedéssel és győzniakarással tartotta a lépést a hazai csapat a Főnix FC játékosaival, viszont a várva várt sárosdi találat nem született meg.

Tudósított: Németh Réka

Bicske II. – Csór Truck-Trailer 0–0

Bicske, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Bicske II.: Rigó M. – Nyúl, Kámán, Lencsés (Bélik B.), Vicz, - Pekowski, Kincses, Németh J. - Savanya (Nagy M.), Szokolay (Kovács B.) Babály (Kóka), - Vezetőedző: Pekowski Michal

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Dreska (Budai), Báles A., Pécsi, Kásler Bence - Makai (Csapcsár), Kásler Barnabás (Lázár), Szemenyei, Báles Zs. - Bogdány, Báles I. Vezetőedző: Pécsi László

Jók: Rigó M., Kincses, Németh J., ill. Pécsi, Báles A.

A 10. percben Németh János ugyan megzörgette a hálót, ám a találatot leshelyzet előzte meg. Majd nagyot hibáztak a vendégvédők, és a kapus, a labda Babály Zente elé került, megcélozta az üres kaput mintegy 40 méterről, de a visszaérő Molnár Bence nagy bravúrral javította ki a hibáját. Az 56. percben Kincses Márk a baloldalról, 12 méterről lőtt kapura, a kapusról kipattanót Németh J. lesről gurította a kapuba, Góbi Soma játékvezető természetesen nem adta meg a gólt. A 68. percben betliztek a hazai védők, Budai József 40 méterről emelt az üresen maradt kapu fölé. A 75. percben Budai óriási ziccerét Rigó Máté nagy vetődéssel mentette, ezután egy elemi erejű vendéglövés a léc alsó lapjáról pattant a gól vonal elé. A pontosztozkodás igazságosnak mondható.

Tudósított: Venczel József

Tordas R-Kord – Mányi TK 1–0 (0–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Szilágyi, Csizmarik, Kalácska (Deli Zs.) - Dely D., Ilyés, Somogyi T. (Berki), Hernádi - Cservenka, Irházi (Spinner). Vezetőedző: Horváth Sándor

Mányi TK: Ténai – Kovács P., Csata (Lakatos Gy.), Gondos, Bukovecz - Varga Z., Molnár Á., Veress, Tóth T. - Kelemen, Juhász II Levente. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Kalácska (53.)

Kiállítva: Hernádi (58.).

Jók: Szilágyi, Kalácska, ill. Bukovecz, Varga Z.

Ercsi Kinizsi – Bodajk SE 5–1 (3–0)

Ercsi, 50 néző

Vezette: Wittner József.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus (Hujber), Juhász B., Neuvert - Kun, Lak, Kondreska (Réthy), Rebők (Perjési) - Holentoner, Csányi (Váradi). Vezetőedző: Lieber Károly

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Molnár Antal, Rozembaum R. (Molnár Alex), Oláh - Czéh (Ambrus), Katóka R. (Kis), Kurcz, Molnár M. (Deme) - Kovács T., Arany S. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gól: Csányi (5., 19.), Kun (37., 90.), Kondreska (49.), ill. Kurcz (50.)

Jók: az egész csapat, ill. Kocsi D., Oláh

Igen változatos, jó iramú mérkőzésen a helyzetek tömkelegét kihagyó Ercsi Kinizsi simán és megérdemelten győzött a kontratámadásokra építő Bodajk SE ellen.

Tudósított: Flórián Gábor

Lajoskomárom – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1–7 (0–6)

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Lajoskomárom: Deák – Juhász M., Orosz, Czéhmeiszter, Victor (Vadászi) - Gergye, Dudar E. (Nyári Sz.), Kővári (Labossa), Varga F. - Klein (Németh Á.), Rózsás (Nyári T.). Vezetőedző: Dopuda Igor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi (Sopronyi) – Paget, Szabó B., Radács, Bezerédi (Kocsy) - Hidvégi, Balogh Á., Tóth T., Balogh Balázs (Balogh Benedek) - Klauz, Gere. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Németh Á., ill. Gere (8., 19.), Tóth T. (22., 53.), Szabó B. (14.), Balogh Á. (26., Bezerédi (45.)

Jók: senki ill. az egész csapat

A 8. percben Gere Zoltán iramodott meg a jobb oldalon, 13 méteres alsó sarkos lövésébe Deák Zala csak beleütni tudott, 0-1. A 14. percben Bezerédi Ádám látványosan, sarokkal jobbról középre tett labdája után Szabó Balázs közelről vette be a lajosi kaput, 0-2. A két csapat ezután már végképp nem volt egy „súlycsoportban”, és a vendégek tetszés szerint érték el újabb találataikat, Gere, Tóth Tibor, Balogh Ádám, majd Bezerédi révén, 0-6. Ezzel már az első félidőben padlóra küldték az enerváltan futballozó hazaiakat. A második játékrészre visszavett a Gárdony, míg a vendéglátó gárda az önbecsüléséért, és a becsületgólért küzdött. Majd a 53. percben Tóth Tibor talált közelről a hálóba, 0-7. A 76. percben baloldali beadást követően bizonytalankodott a vendégek védelme, és kapu felé kanyarodó labdába közbeszúró Németh Ákos találatával szépített a Lajoskomárom, 1-7.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Martonvásár – Tóvill-Kápolnásnyék 1–7 (1–5)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Martonvásár: Farkas Cs. – Gábor D. (Dezső), Balogh B., Füzér (Kovács A.), Kovács Á. (Pintér O.) - Kádár, Jordáki, Dutkai (Görcs), Gábor Á. - Varga Gy., Szántó. Vezetőedző: Kriston Attila

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy (Tatai) – Kharboutli Noor (Molnár G.), Őz, Lipóth, Varga József - Csörge, Pigler, Venczel, Eipl (Peng) – Czottner Á., Ódor (Krajnc). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Jordáki (12.), ill. Venczel (2., 17., 43., 61.), Csörge (10.), Pigler (27.), Ódor (46.)

Kiállítva: Jordáki (57.).

Jók: Farkas Cs., ill. Venczel, Pigler, Csörge

Nincs is jobb, mint megszakítani a vb-meccsek sorát egy megyei I. osztályú mérkőzéssel. Annál biztosan több esemény történik, mint az éppen vasárnapi Costa Rica-Japán derbin. Martonvásáron így is volt, bár ebben csak a vendégek lelték inkább örömüket, hiszen már a 2. percben, egy hazai bedobás utáni kontra végén ünnepelhették Venczel Zsolt találatát, 0-1. A vendégek második góljára sem kellett sokat várni, a 10. percben Csörge Ciprián bravúrosan lőtt a hálóba, 0-2, amelyre még egy szöglet utáni kavarodás után Jordáki Norbert gyorsan válaszolt, 1-2, így mindenki azt remélte, lesznek még itt izgalmak. Nem lettek. A kápolnásnyéki támadók többször kerültek a védők mögé, mint ahány mögé kerülés van egy birkózó világversenyen, és ezekből még a szünet előtt berámoltak három gólt, Venczel, Pigler Boldizsár és újra Venczel vette be a hazai kaput, 1-5. Utóbbi így már a szünetre mesterhármast szerzett. Csak tetézte a martonvásáriak gondját, hogy Füzér Zoltánt egy túlzottan kemény szerelés után le kellett cserélni. Fordulást követően csak egyetlen perc kellett a féltucat eléréséhez a vendégeknek, ezt a mérföldkövet Ódor Dániel találata jelentette, 1-6. Hogy még ennél is lehet rosszabb, azt Jordáki kiállítása bizonyította, így kisebbfajta csoda – persze Farkas Csaba védései is kellettek hozzá -, hogy már csak egy újabb, a negyedik Venczel gól került a kapuba, 1-7. Így esemény valóban több volt, mint a katari világbajnokság mérkőzésein, de a martoniak talán inkább szenvedtek volna végig egy dögunalmas vb-meccset...

Tudósított: Szupkai Gábor

Ikarus-Maroshegy – Sárbogárd 4–2 (2–1)

Székesfehérvár, 153 néző

Vezette: Cseh Roland.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Jungwirth (Menyhárt), Kovács D., Horváth Zs., Szamarasz - Kovács L., Szontagh (Kecskés), Gimes (Patkós Á.), Schmuck A. - Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J., Gráczer G., Horváth A. (Nagy Á., Szabó D.) - Mayer, Glócz Z. (Glócz H.), Bencze, Tóth P. (Huszár) - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Farkas G. (5., 73.), Kovács L. (32.), Patkós Á. (91.), ill. Tóth P. (16.), Bencze (65.)

Jók: egész csapat, ill. Kindl, Horváth A., Bencze

Az 5. percben, szépen fejlődött fel az Ikarus csapatának támadása, Horváth Zsolt a felfutó Farkas Dániel elé tálalt a 11-es ponton belül, akit buktattak. A megítélt büntetőt Farkas Gábor értékesítette, 1-0. A 16. percben szintén egy szép támadás végén Tóth Patrik révén egyenlített, 1-1. A 32. percben ismét a felfutó Farkas D. jutott le az alapvonalig, centerezését Kovács Levente kapásból a kapu rövid sarkába pofozta a labdát, 2-1. A szünet után a Sárbogárd csapata lépett fel aktívabban, több ígéretesnek mutatkozó támadást vezettek. A 65. percben a vendégek szöglethez jutottak, Bencze János pedig fejesből egyenlített, 2-2. A 73. percben, Kovács Levente kapott jó labdát, betört a 16-osra, védőjét kibillentette, aki buktatta. A megítélt 11-est a jó irányba vetődő Nyári Bence mellett Farkas G. lőtte a hálóba, 3-2. A 91. percben a kitámadó sárbogárdi csapat kinyílt, és Patkós Ádám megköszönve a lehetőséget szépen értékesítette helyzetét, 4-2. Mindkét csapat viszonylag nyílt sisakkal játszott a győzelemért, a végén maroshegyiek örülhettek a pontok begyűjtésének, de a látottak alapján a Sárbogárd csapata is dicséretet érdemel.

Tudósított: Mezővári Balázs

A góllövőlista állása:

1. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 16 gól

2. Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 15 gól

3. Bezerédi Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Bencze János, Mayer Dávid (mindkettő Sárbogárd) 10 gól