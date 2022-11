2022. november 12., szombat, 13:30



Bicske II.(14.) – MÁV Előre FC Főnix (3.)

Pekowski Michal a Bicske II. vezetőedzője: - Az utóbbi két fordulóban kétarcú volt a csapat, a Gárdony ellen mentálisan és hozzáállás szempontjából tökéletesen játszottunk, ezért tudtuk pótolni azt a minőségbeli különbséget, ami a két csapat között volt, hiszen ők az NB III-ból estek ki szeretnélek visszakerülni. Büszke voltam az összes játékosra! A végén egy nagyon elkerülhető góllal szenvedtünk vereséget, bosszús voltam, de néhány nap elteltével ez átértékelődött bennem. Biztos voltam abban játszunk másik csapatok ellen, akkor eredményesek lehetünk. Sajnos a Mány ellen nem ez történt, annak ellenére, hogy megvoltak a lehetőségeink buta gólokat kaptunk, és a második félidőben 0-2 után egy kicsit úgy érzem fel is adtuk. Most megint egy bajnoki címért hajtó csapat ellen lépünk pályára, ugyanazt a játékot szeretném látni, mint a Gárdony ellen. A Főnix FC hasonló játékerővel rendelkezik, mint a Gárdony, ők ráadásul a labdával jó barátságot ápolnak. Nincs, mese ki kell használunk a lehetőségeinket, a kapu előtt majd tiszta fejjel kell döntéseket hozni.



Sárbogárd (2.) – Bodajk SE (12.)

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Szomorúak voltunk Lajoskomárom elleni mérkőzés után, mert úgy tűnt, hogy magabiztos győzelmet szerzünk, ám sajnos, ami a csapatra jellemző az utóbbi hónapokban, hogy egy fegyelmezetten focizunk, ezen a mérkőzésen egyáltalán nem így volt. Olyan hibák után kaptuk a gólokat, amelyekre kifejezetten készültünk, emellett nehezítette a dolgunkat, hogy több hiányzónk volt. Nem tudtuk olyan szinten játszani alapjátékunkat, mint korábban, valamint a Lajoskomárom jó napot fogott ki, és megérdemelte az egy pontot. A Bodajk szép eredményt ért el Enyingen, amely hazai pályán nehezen verhető csapat. Ez is mutatja, hogy a bajnokságban nincsenek előre leírt mérkőzések. Nehéz találkozóra készülünk, nem szabad megismételnünk a pontvesztést, természetesen jó játékkal csak a győzelemben gondolkodunk. Lesznek majd visszatérőink, lejárnak az eltiltások, így egy más összetételű csapattal tudunk felállni.



Tordas R-Kord (7.) – Ercsi Kinizsi (11.)

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - A Sárbogárd elleni mérkőzésen legutóbb saját magunkat vertük meg, egy nullára vezettünk emberelőnyben voltunk, ezt nem tudtuk kihasználni. Bízom abban, hogy mindenkinek jót tett az egyhetes pihenő, de ez leginkább majd a hétvégén fog kiderülni. Az Ercsi csapatát fogadjuk, különösebben nem téveszt meg bennünket jelenlegi formája, mi mindig kiélezett mérkőzéseket játszunk velük. Kétségtelen, hogy ezer sebből véreznek, de nekünk ezzel nem szabad foglalkozni, saját magunkkal kell törődni, ráadásul nekünk is vannak hibapontjaink, és azokat kell kijavítani. Csapatkapitányunk, Hermann Tamás vasárnap a megye hármas meccsen megsérült, rá valószínűleg nem számíthatunk, míg Hernádi Ádám sárga lapos, Így ő sem fog játszani.

2022. november 13., vasárnap, 10:00



Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Sárosd (9.)

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Vasárnap alapjában véve egy jó csapat ellen játszottunk. Mi egy kicsit nagyobb sebességet diktáltunk, megvoltak a lehetőségeink, amelyekkel élni is tudtunk, és megérdemelt győzelmet arattunk. Azért kerül vasárnap délelőtt sor a mérkőzésre, mert az Sárosd kérelmezte a pályaválasztó jó felcserélését, mivel az ő pályájuk nem alkalmas a játékra, és ebben az időpontban egyeztünk meg. Nehéz mérkőzésre számítok, annak ellenére, hogy hol áll a tabellán a Sárosd sokkal jobb csapatnak tartom, ez nem tükrözi az ő tudásukat. Másrészt pedig a játékosállományt nézve sokkal többre hivatott csapat.



2022. november 13., vasárnap, 13:30



Csór Truck-Trailer (13.) – Martonvásár (15.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nem voltunk egy súlycsoportban a Főnix FC- vel, nagyon kijött két csapat közötti különbség. A mérkőzés első 15-20 percében arra voltunk jók, hogy megakadályozzuk valamelyest a Főnix játékát, ám az első hibánkat kihasználták, és onnantól csak egy csapat volt a pályán. Minden egészséges csapatot megvisel egy ilyen kudarc, ennek ellenére realitás talaján maradtunk a Főnix Parkban, nekünk nem a Főnix-el kell versenyezni, számunkra sokkal fontosabb a Martonvásár elleni találkozó. Nagyon bízom a fiúkban és abban, hogy átérzik ennek a mérkőzésnek a fontosságát, és úgy fognak hozzáállni. Csak a győzelem elfogadható hazai pályán!



Mányi TK (8.) – Tóvill Kápolnásnyék (4.)

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Vasárnap végig koncentráltan játszottunk, annak ellenére, hogy az elején jól pörgött a fiatal bicskei csapat, de aztán fokozatosan kijött a különbség. Jobban alkalmazkodtunk a nehézségekhez, a pálya talajához, valamint a három hét labdaéhsége sokat számított, összeszedett játékot nyújtottunk, szép győzelmet arattunk. Nehéz kilencven perce vár ránk a Kápolnásnyék ellen, velük hagyományosan jó mérkőzéseket szoktunk játszani. Két hasonló mentalitású, a játékot erőltető csapat összecsapására van kilátás, mindig nagy taktikai csata folyik a pályán, bárhol is legyen a meccs. Háromesélyes lesz ez a találkozó, aki jobban idomul, a körülményekhez az lehet a győztes, feltétlenül jó mérkőzést várok. Szeretnék már végre nyerni hazai pályán, mert tavaly kikaptunk tőlük.



Ikarus-Maroshegy (6.) – Enying (10.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Legutóbb Martonvásáron inkább azt mondanám, hogy két pontot veszítettünk, mint egyet nyertünk. Három mérkőzéses győzelmi sorozat után bizakodva érkeztünk Martonvásárra, bár tisztában voltunk azzal, hogy nem lesz könnyű, ám egy félidő előnyt adtunk ellenfelünknek. Nagyon gyenge első félidőt produkáltunk, a szünet után azonban gyorsan sikerült kiegyenlíteni, majd utána zsinórban dolgoztuk ki a helyzeteket, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Ez alapján nem érdemeltünk győzelmet. Szeretnénk javítani hazai pályán az Enying ellen, ez sem lesz könnyű mérkőzés, mert ellenfelünk kellemetlen csapat tud lenni, dacára annak, hogy idén kettős arcukat mutatják. Bízom a csapatomban, hogy újra itthon tudjuk tartani a három pontot, valamint jó játékot is tudunk nyújtani. Szamarasz Periklészre és Kecskés Ádámra nem valószínű, hogy számíthatok, reménykedem abban, hogy Molnár Viktor teljesen felépül betegségéből, Kókány Péter játéka is kérdéses, Szontágh Levente viszont felépült, és a rutinos játékosunk, Horváth Zsolt is pályára léphet.



Szabadnapos: Lajoskomárom (5.)