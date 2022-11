Amilyen jól kezdte az első harmadot a Fehérvár, olyan rosszul sikerült a másodikat, 32 másodperc után egy gyors kontrát Miglioranzi fejezett be eredményesen, 0-1. Pár perccel később Bartalis léphetett ki, de próbálkozását védte Harvey. Kiegyenlítettebbé vált a játék, hét és fél perc eltelte után Terbócs iramodott meg a a bal szélen, betört a kapu elé, de lövését, majd az ismétlést is védte az olaszok kapusa, majd Hári kísérlete sem talált utat a hálóba. Nyolc perccel a játékrész vége előtt Mihályt ütközték le csúnyán a sarokban, Dalhuisen volt az elkövető, „jutalma” öt perc plusz végleges kiállítás lett. Nagy esélyt kapott az egyenlítésre a Volán, de sokáig fel sem tudtak állni a kék-fehérek a támadó harmadban, majd amikor sikerült igazán nagy ziccert kialakítani.

A záróetap elején ismét öt a négy ellen támadhatott Kevin Constantine alakulata, de legnagyobb helyzet Frank előtt adódott, Roy védett szerencsére. Később az olaszok kétszer is emberelőnybe kerültek, mindkét alkalommal Kuralt volt a „vétkes”. Kihúzta a Fehérvár, majd egyenlő létszámnál Campbell lövését tolta ki Harvey. Felpörgött a hazai együttes, záporoztak a korongok a tiroliak kapujára, de többek között Petan sem járt sikerrel. Az utolsó percekben két ízben is emberelőnyben támadhatott a Fehérvár, Nilsson, valamint Fournier is közel járt az egyenlítéshez, de nem akart úgy pattanni a korong, ahogy a hazaiaknak jó lenne. A végén Kevin Constantine levitte a kapusát is, de a kék-fehérek nem jártak sikerrel, így a Bolzano elvitte mind a három pontot Székesfehérvárról.



Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – HCB Südtirol Alperia 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) Székesfehérvár, 2300 néző. V.: Trilat, Soós, Durmis, Váczi.

AV19: Roy – O’Brian, Nilsson, Magosi, Hári, Kuralt – Fournier, Campbell, Erdély, Bartalis, Petan – Stipsicz, Szabó D., Ambrus G., Sarauer, Terbócs – Horváth M., Rétfalvi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

HCB: Harvey – Culkin, Miglioranzi 1, Frigo (1), Alberga, Frank (1) – Dalhuisen, C. Hults, Frattin, M. Hults, Thomas – Valentine, Kasslatter, Halmo, McClure, Gazley – Miceli, Mantenuto, Felicetti. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 4, ill. 33 perc.

Kapura lövések: 20-16.