2022. november 19., szombat, 13:00

Sárbogárd (2.) – Enying (10.)

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Magabiztos győzelmet arattunk a Bodajk ellen, de azt ki szeretném emelni, hogy rendkívül sportszerű csapattal találkoztunk, csak gratulálni tudok a hozzáállásukhoz! Bár 2-1-nél voltak olyan percek, amikor ők is bátran támadtak, ám amennyiben jobban koncentrálunk már az első félidőben eldönthettük volna a találkozót. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos sokat ki is hagytunk. Nehéz mérkőzés vár ránk az Enying ellen, amelynek eléggé hullámzó a teljesítménye, úgy tűnik, hogy talán a hiányzók számát és minőségét nehezen tudják pótolni, és ezért akadnak olyan eredményeik, mint legutóbb az Ikarus ellen. Ott jelentősebb vereségbe szaladtak bele, de ez egyáltalán nem altat el bennünket. Úgy gondolom, hogyha erős kerettel állnak fel, akkor bármelyik csapatra veszélyesek lehetnek. Mi arra készülünk, jó játékosokkal jönnek, és biztos vagyok abban, hogy egyáltalán nem lesz könnyű, ám minimális célunk az, hogy megnyerjük az összecsapást. Annak örülnék, hogyha továbbra is sikerülne látványos jó focit játszani és sok gólt szerezni, és ezzel kiszolgálnánk a szurkolóinkat.



2022. november 20., vasárnap, 13:00



Csór Truck-Trailer (13.) – Ikarus-Maroshegy (5.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - A hétvégén egy hatpontos csatát veszítettünk el, igazi kiesési rangadó volt. A vereségünk oka elsősorban az volt, hogy nagyon rosszul álltunk bele a mérkőzésbe, nem biztos hogy mindenki átérezte a mi csapatunkból ennek az összecsapásnak a súlyát. Az biztos, hogy sokkal agilisabban kellett volna játszanunk, a Martonvásár az első félidőben nagyságrendekkel jobban játszott, mint mi. A második félidőre már sokkal jobb mentalitással jöttünk ki, voltak lehetőségeink, és volt egy olyan periódus, amikor meg tudtuk volna fordítani a mérkőzést. Mindenesetre az első félidő alapján megérdemelten győzött a Martonvásár. Számunkra nincsen mérkőzés, ezt az elmúlt hétvége megmutatta, ettől függetlenül a csapatunkat képesnek tartom arra, hogy pontot, vagy pontokat szerezzen hazai pályán, akár az Ikarus ellen is. Nagyon szeretnénk kijavítani a legutóbbi rosszabb teljesítményünket, már csak azért is, mert idén ez lesz az utolsó hazai mérkőzésünk, és lelkes szurkolóinkat - akik kitartottak mellettünk az idényben - kiszolgáljuk, és visszaadjunk valamit abból a támogatásból, amelyet felénk nyújtanak. Valószínűleg lesznek változások a csapatban, mert újabb sérülések és betegségek sújtanak bennünket.



Martonvásár (14.) - Bicske II. (15.)

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - Úgy érzem, hogy átlendültünk a holtponton, nagyon jól beleálltak a gyerekek a munkába, de ehhez feltétlenül szükséges, hogy mindenki száztíz százalékot nyújtson. A Bicske II. ellen mindenképpen győzelmet várok, de ebben az osztályban nem szabad senkit lebecsülni. Legutóbb a Csór ellen például nem fociztunk akkora elánnal mint az Ikarus ellen, és majdnem csak megbosszulta önmagát. Fiatalos a csapatunk, ettől függetlenül jól sikerült ötvözni az idősebbeket a fiatalokkal. Örülök annak, hogy Dezső Zalán betalált, a kapusunk Farkas Csaba kimagasló teljesítményt nyújtott, de senkire nem lehet panasz. Érdekes, hogy azok a játékosok, akik korábban kevesebb szerephez jutottak azok nálam nagyon jó teljesítményt nyújtanak.



Mányi TK (8.) – Sárosd (9.)

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Nem volt annyira sima Kápolnásnyék elleni mérkőzés, mint amennyire az eredmény mutatja. Ellenfelünk jobban jött ki a kényes szituációkból. A mezőnyben abszolút kiegyensúlyozott volt a találkozó, azt hiszem nem voltunk kellően élesek és agresszívok. Mentünk előre, csináltuk a dolgunkat, de valami hiányzott. Megérdemelt a Nyék győzelme, de a végeredmény egy kicsit túlzott. A Sárosd csapata is útkeresésben van, láthatóan próbálnak egy új és fiatalokból álló csapatot építeni, de velük mindig jó meccseket játszottunk élményeim vannak ezekről az összecsapásokról. Viszont féltem a csapatot, mert egy hasonlóan jó értelemben vett agresszív játék motorral rendelkező gárda érkezik, ám csapat gerincétől várunk egy olyan pluszt, amely a mérleget pozitív irányba billenti.



Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Tordas R-Kord (6.)

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - A Sárosd ellen jól kezdtük a mérkőzést, ahogy az első félidőben játszottunk nagyszerű volt, jó iramot diktáltunk, nagy nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és megvoltak a lehetőségeink, amelyekkel éltünk is. A szünet után egy kicsit visszavettünk a tempóból, emez nem veszélyeztette a győzelmünket. Hasonlóképpen kell játszanunk a Tordas ellen is, mint az első félidőben, akkor nem lehet problémánk. A Tordas jelenlegi csapatát nem ismerem, de ők mindig a mumusaink voltak, amikor még a megyei első osztályban játszottunk. Biztosra veszem, hogy nehéz mérkőzés lesz, de meg kell tudnunk oldani. Hazai környezetben a saját játékunkat kell játszani emelet reméljük hogy a pálya teljes mértékben alkalmas lesz erre. Egy játékosunk, Szellák Soma, akit kiállítottak vasárnap hiányozni fog, rajta kívül reményeim szerint teljes létszámban állunk ki.



Lajoskomárom (7.) - Ercsi Kinizsi (11.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Az, hogy jót tett-e az egyhetes pihenő a csapatnak, vasárnap kiderül, de ezt igazán előre nem tudom megmondani. Bízom benne, hogy igen! Teljes létszámmal dolgoztunk, 18 fővel, akik a heti két foglalkozáson minden tekintetben megfelelő minőségű munkát végeztek. Két hete, Sárbogárdon értékes pontot szerzett a csapat, szebbik arcát mutatta a társaság, az Enying elleni mérkőzés után szükség is volt arra, hogy jobban teljesítsünk ellenük, és szerencsére ez az eredményben is tükröződött. Egyik csapat ellen sem lehet kötelező otthon tartani a pontokat, ez vonatkozik az Ercsi elleni mérkőzésre is. Azt várom a csapattól, hogy jó hozzáállással futballoztunk, legyen látványos a játékunk. Remélem azt, hogy legalább egy pontot itthon tudunk tartani. Vadászi Bence már felépült és együtt edz a csapattal, a mérkőzés alakulásától függ, hogy be tud-e majd szállni.



2022. november 20., vasárnap, 13:30



MÁV Előre FC Főnix (3.) – Tóvill Kápolnásnyék (4.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Szombaton meglepett bennünket a Bicske II. játéka és egyáltalán nem látszott a játékukon, hogy hol állnak jelenleg a tabellán. Megszenvedtünk ellenük, és minden dicséretet megérdemel ellenfelünk! Egészen biztos vagyok abban, hogy jó mérkőzést fogunk játszani a Kápolnásnyékkel, de, ahogy már korábban is utaltam rá nekünk a hazai mérkőzéseinket meg kell nyernünk ahhoz, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani. Van törleszteni valónk bőven nyékiekkel szemben, hiszen tavaly nálunk vereséget szenvedtünk tőlük, és ez a bajnoki címünkbe került (1-2-a szerk.). Így, aztán hatványozottan készülünk ellenük, és Kosztolányi Bencét és Zoboki Álmost kivéve teljes kerettel állunk fel.



Szabadnapos: Bodajk SE (12.)