Amerikai Egyesült Államok – Magyarország 9-10 (3-3, 2-3, 2-1, 2-3)

Bíró Attila együttesében ott volt a DFVE játékosa, Geraldina Mahieu, Garda Krisztina az utolsó pillanatban került ki a meccskeretből. Nem sokáig vacakoltak a mieink, Vályi 24 másodperc után megszerezte a vezetést, majd emberhátrányban Magyari védett nagyot. Mindkét oldalon hibák csúsztak be a támadójátékba, majd három perccel a játékrész vége előtt tudtak egyenlíteni az amerikaiak, később Shaab már a vezetést szerezte meg a világbajnoki címvédőnek, 2-1. Majd jött Máté és Shaab párharca, a magyar játékos két gólt is szerzett a negyed végén, Shaab is betalált, nyolc perc után 3-3 volt az állás.

A második nyolc perc elején mindkét kapus állta a sarat, egyedül Neushul tudott eredményes lenni büntetőből, 4-3. Nem találták a rést a mieink az USA védelmi vonalán, a túloldalon Fattal kettőre növelte az előnyt, 5-3. Megrázta magát a magyar válogatott, és rövid időn belül két emberelőnyös góllal sikerült egalizálni, 5-5. A nagyszünet előtt másfél másodperccel Szilágyi majdnem fél pályáról lőtt hatalmas gólt, 5-6.

A harmadik negyedben még jobban dominált a taktikai csata, mindkét oldalon a kapusok nagy segítséget kaptak a blokkoló védőktől. A játékrész derekán egyenlített az USA, majd emberelőnyből Roemer volt eredményes, 7-6. Szerencsére az utolsó másodpercekben megint volt erre válasza a mieinknek, Szilágyi zárt le pontosan egy gyors támadást, 7-7.

A záróetap jól kezdődött, Keszthelyi-Nagy Rita büntetőből újra vezetéshez juttatta Magyarországot, 7-8. Volt válasza az amerikaiaknak, emberelőnyben Flynn a kapufa segítségével mattolta Magyarit, 8-8. Megannyi magyar kapufa után a fiatal Hajdú Kata gyönyörű gólt lőtt távolról, 8-9. Összeállt Bíró Attila együttesének védekezése, majd fórban Szilágyi ismét eredményes volt, először a mérkőzésen vezetett Magyarország két góllal, 8-10. Nem kellett sokat várni a válaszra, Raney szintén létszámfölényes szituációban talált be, 9-10. Innen már nem engedte ki a győzelmet a kezéből a magyar válogatott, a mieink bejutottak a döntőbe, az ellenfél Spanyolország lesz.