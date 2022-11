Az első szettben parádésan játszottak a fehérvári lányok, az első pillanatól a végéig vezettek, nem sok teret hagyva vendéglátóiknak.

A folytatás is szoros csatát hozott, bár 2-1-es Loki előny után végig a kezükben tartották a lilák az irányítást. Már 17-11-re is vezetett az újpesti alakulat, ám nem adta fel a MÁV Előre, és kiegyenlített, 18-18-nál. A játszma hajrájában azonban a házigazdák ráléptek a gázra, és végül, ha kevés különbséggel is, de megnyerték.

A harmadik etapot jobban indította a fehérvári gárda, 5-1-es előnyt kovácsoltak, 10-8-nál viszont már az Újpest neve mellett volt a magasabb szám az eredményjelző táblán. Még ugyan volt ereje fordítani a Lokinak, de ez tiszavirág életűnek bizonyult, az UTE újfent visszavette a vezetést, és már nem is engedte ki a kezéből.

A negyedik játszmában sok esélyt nem adtak a lila-fehérek, 9-1-re elhúztak riválisuktól. Majd 12-9-nél közelebb került házigazdáihoz a MÁV Előre, de már nem volt benne az egyenlítés lehetősége a szettben, illetve a meccsben, és az UTE végig vezetve megnyerte a párharcot.

Győzelmével az UTE az 5., míg a MÁV Előre SC-ST Solar csapata a 6. helyen áll a tabellán.

- Sajnálom, hogy nem sikerült ma legalább még egy szettet nyernünk, mert úgy érzem, ebben a meccsben több lehetett volna. – mondta bosszúsan Nagy Fanni a találkozót követően.