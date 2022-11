Igazi rangadót vívott egymással vasárnap este a MOL Fehérvár FC és a Ferencváros a Sóstón. Igaz, a Vidi pontszámban és helyezésben most épp nem veszélyezteti a Fradit, azonban a presztízs soha nem hiányozhat egy Vidi-Fradi csatáról. Az emocionális tényezők mellett - az RBD ultrái ezen az estén ünnepelték harminc éves fennállásukat - a mutatott játék is rangadóhoz illő volt.

A Ferencváros kétszer is vezetett Ryan Mmaee találataival, azonban előbb Lirim Kastrati első NB I-es góljával egalizált, majd a találkozó legvégén Dárdai Palkó állította be a 2-2-es végeredményt.

- Úgy érzem, jó iramú, élvezetes meccset játszottunk az FTC ellen. Mindkét csapat győzelemre játszott, egy kis szerencsével akár a három pontot is megszerezhettük volna - vélekedett a lefújás után Lirim Kastrati, a Vidi koszovói támadója. - Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem az első NB I-es gólomat, Fiola remek labdát adott, a ziccert pedig sikerült magabiztosan értékesítenem. A gólomnál azonban sokkal jobban örülök annak, hogy a csapatnak végig volt tartása, egy percig nem adtuk fel és ennek az utolsó percekben meg is lett az eredménye. Két mérkőzésünk van még ebben az évben, mindent megteszünk azért, hogy szerdán és vasárnap is győztesen hagyjuk majd el a pályát.

Dárdai Palkó csereként állt be. Huszti Szabolcs nagyot húzott a játékba dobásával.

- Közel három hetet kihagytam sérülés miatt, így erőnlétileg még nem vagyok száz százalékos állapotban, de a mérkőzés közben is mondta az edző, hogy készüljek rá, hogy beállok majd. Az eddig sem volt kérdés, hogy jó képességű játékosok vannak itt, az önbizalmunkat kellett visszaszerezni és ehhez kellett az új vezetőedző is. A Fradinak és nekünk is voltak még helyzeteink, de összességében igazságos eredmény született. Mondhatjuk, hogy számunkra ez egy győzelemmel felérő döntetlen - fogalmazott a molfehervarfc.hu-n ifj. Dárdai Pál.

Az új tréner, Huszti Szabolcs érkeztével láthatóan jobb teljesítményt nyújt a Vidi.

- Azzal kezdeném, hogy szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak a csoportelsőséghez és ahhoz, hogy tavasszal is Európában szerepelhetnek. Szerintem ez az egész magyar labdarúgásnak jót tesz, nekünk is ilyen célokat kell kitűznünk magunk elé. Ez a mérkőzés kifejezetten színvonalas volt, úgy éreztem, hogy sokáig dominálni is tudtunk, többet birtokoltuk a labdát, viszont többször meg tudott minket kontrázni a Ferencváros - értékelt Huszti Szabolcs, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője. - A meccs végére mindent egy lapra feltéve támadtunk, szerkezetet váltottunk, 4-3-3-ban fejeztük be a meccset, Palkó pedig “8-asba” szállt be Houri mellé. Sérülés miatt ki kellett hagynia egy kis időt, de mondtam neki a meccs előtt, hogy mindenképpen számítok a játékára, remek gólt is szerzett. Remélem az egyenlítő találat valamilyen szinten születésnapi ajándék volt a 30. évfordulóját ünneplő RBD-nek is! Nagyon tetszett a második gólunk után a csapat és a stáb reakciója, a gólörömnél lehetett látni, hogy mindenki nagyon együtt van, mindenki kiteszi szívét-lelkét azért, hogy sikeres legyen a csapat. Szerintem látszik a fejlődés rajtunk, de nem szabad ezzel megelégednünk, mennünk kell tovább, hiszen szerdán már Újpesten lépünk pályára.

- A csütörtöki mérkőzés és a hosszú utazás után nem volt könnyű pályára lépnünk, ráadásul sérülés miatt is hiányzott pár játékosunk. Azt mondtam az öltözőben a mérkőzés után a srácoknak, hogy ketté kell választanunk a végeredményt, meg a játékunkat, mert az utóbbi rendben volt, azonban a győzelemhez a helyzeteinket sokkal jobb arányban kellett volna kihasználnunk - mondta az FTC mestere, Sztanyiszlav Csercseszov. - Nem lepett meg a játékával a Fehérvár, hiszen minden csapatnak nehéz dolga van az ő stadionjukban, így a meccs előtt is kemény összecsapásra számítottunk.

A MOL Fehérvár FC szerdán 20 órakor az Újpest FC együttesénél vendégeskedik a bajnokság 15. fordulójában.