MÁV Előre SC-ST Solar – Kaposvári NRC 0:3 (-18, -15, - 23)

Székesfehérvár, 100 néző.

Vezette: Sík Barbara, Adler László.

MÁV Előre SC-ST Solar: Gilfillan 2, Karnyitszkaja 8, Tóth J. 8, Csabai 2, Dolotova 1, Vajda 10. Csere: Kovács E., Borostyán (liberók), Szabó L. 2, Alishanova 4, Kiss L. 1. Vezetőedző: Nagy Fanni

Kaposvári NRC: Godó 4, Szedmák 19, Ubavic 13, Bodovics 5, Gyimes 7, Renko 4. Csere: Radnai (liberó), Narancic, Budai. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Közel járt legutóbb a bravúrhoz a Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni bajnokin a MÁV Előre SC-ST Solar csapata. Bár a győzelem végül nem sikerült, azonban a kék-fehérek ismét megmutatták: számolni kell velük a legmagasabb osztályban. Arra készültek Nagy Fanni tanítványai, hogy a tabellán két ponttal előttük álló Kaposvári NRC csapatát meglepik. A szezon során mindkét együttes legyőzte az utolsó helyen álló MTK-t, de a somogyiak egy Nyíregyháza elleni sikerrel előrébb várták a VOK-ban sorra került az összecsapást, mint vendéglátóik.

Már az első szettben látszott, hogy fel van adva a lecke a Lokinak, ellenfele sokkal jobban kezdte a találkozót, 4:9-nél ugyan időt kért Nagy Fanni, ám túlságosan sok változás nem történt, a KNRC játszotta a saját játékát, a különbséget növelte, és biztosan nyerte a játszmát.

A második etapban a játék képe túlságosan nem változott, 5:8 után itt is érződött, hogy érdemben nem tudnak beleszólni az eredmény alakulásába a hazaiak, így ebben a játszmában még nagyobb lett a végére a két csapat között a differrencia.

A harmadik felvonás első felében lekopírozták a csapatok az előző meneteket, és már 12:4-es előnyt is kovácsoltak a vendégek. Aztán folytatásban a MÁV Előre SC-ST Solar lányaitól azt láttuk, amit már korábban is vártunk, Mind támadásban, mind védekezésben feljavultak, és ennek hozománya az lett, hogy feljöttek egy pontra, 20:21. Dacára annak, hogy sokat dolgoztak az egyenlítés viszont elmaradt, szoros csatában, de ezt a szettet és a mérkőzést is elveszítették.

- Nagyon sajnálom, hogy két szetten át aludtunk. Az egyetlen pozitívuma a mai mérkőzésnek, hogy minden padról beérkező játékos extra teljesítményt nyújtott. – értékelte csapata teljesítményét Nagy Fanni a mérkőzés után.