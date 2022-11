A H-Moto team által menedzselt 21 éves versenyző a tavalyi szezonban a lengyel Wójcik Racing Teammel az Endurance-világbajnokságon indult. Bár a legendás Le Mans-i viadalon nem ért célba csapatával, Belgiumban azonban egy fantasztikus ötödik helyet szereztek.

– Jól alakult az Endurance-vb, örülök az elért eredményeknek. Nyilván az, hogy tartalékpilóta voltam magában hordozta azt, hogy akár egy futamot sem megyek. Szerencsére mind a három futamon kaptam szerepet, Le Mansban sajnos a verseny féltávnál véget ért számunkra, de utána szép eredményekkel vigasztalódtam. Ennél jobban nem is alakulhatott volna az első teljes szezonom az Endurance-világbajnokságon – nyilatkozta lapunknak Kovács Bálint, majd kitért arra, hogy miben fejlődött a legtöbbet a szezon során. – Eddig is egész jól ment az Endurance kapcsán, a konstans jó körök teljesítése, de úgy gondolom, hogy a szezon során ez csak egyre jobb lett, még stabilabb lettem. Ezen kívül szerintem mentálisan is sokat segítettek a kihívásokkal teli versenyek, hiszen 24 órán keresztül élesnek kell lenni, a csapat számít rád. Mindenképpen jó élmény volt, hogy a tartalékszerepkörből előre léphettem és Spa-ban átélni az élményt, hogy sokáig harcban voltunk a dobogóért. Az ötödik hely elképesztő eredmény volt.

A hosszú távú világbajnokság mellett már a szezon elején is tervben voltak sprintversenyek, ám sokáig úgy nézett ki, hogy ezekből lehet nem jut idén a fiatal versenyzőnek. Aztán nyáron jött a fordulat.

– Előzetesen kicsit máshogy terveztük az évet, az eredeti tervben is benne volt, hogy valami sprintbajnokságban is versenyezzünk. A spanyolt nagyon szerettük volna, de sajnos nem úgy álltak akkor össze a dolgok. Kivárásra játszottunk, a nyáron pedig az egyik magyar csapattal egy Ducatival adódott egy lehetőség az Alpok-Adriában és a magyar bajnokságban menni fordulókat. Jó lehetőség volt, az pedig, hogy jól is szerepeltem, külön öröm volt.

Kovács az Endurance-világbajnokságon Bol D’oron egy másik csapatban indult, de a kölcsönadás jól sült el, hiszen hatodik helyen végzett. Az Alpok Adria és a magyar bajnoki futamokon is születtek dobogós helyezései, így összességében nagyszerű idényt zár. A jó teljesítménynek pedig meglett a jutalma, az elmúlt napokban kiderült, jövőre a gyári BMW alakulatában folytatja a német bajnokságban, azaz az IDM-ben. Ez mellett természetesen az Endurance-világbajnokság is tervben van a következő szezonra nézve.

A gyári szerződés bejelentésekor Kovács (jobbról második) érthetően elégetten mosolygott

Forrás: Izso Krisztian / H-Moto Team

– A csapat sportigazgatója, a korábbi versenyző, Rizmayer Gábor felel a külföldi csapatokkal való tárgyalásokért. Személyes kapcsolata volt az istállóval és puhatolóztunk már néhány csapattal, hogy rajthoz akarunk állni egy erős, külföldi bajnokságban. Ez jó lehetőségnek tűnt, néhány hónapja már kapcsolatban álltunk, megnézték, hogyan teljesítek a versenyeken. Mostanra fixálódott minden, ez egy nagyon jó lehetőség a jövőt tekintve. Egyrészt a sprint szakága a motorozásnak is egy jó csapásirány, nehezebbnek mondanám a kitörési lehetőségeket illetően. Az endurance-ból könnyebb előre lépni, de ehhez mindenképpen kell egy kis tempó és gyorsulás. Ehhez viszont a sprint tud segíteni, itt mindent ki kell hozni magamból majd. A bajnokság egyik legjobb csapatával indulhatok az erős német pontvadászatban. Jó döntést hoztunk úgy gondolom. Május végén rajtol majd az idény, március végén lesz egy teszt, ahol 5-6 napot is motorozhatok majd. Rengeteg adatot is kapunk majd az elmúlt évekből, így májusra már egy jól összerakott motorral tudok indulni. Nyilván a pályaismereteket fel kell majd eleveníteni, 2019-ben motoroztam ott utoljára, nem is mindenhol mentem ezres motorral. Ami a célokat illeti, a csapatfőnök szerint a legjobb öt körüli helyezések benne lehetnek, szerintem az év vége felé majd egy jobban ismert pályán egy dobogó is összejöhet majd.