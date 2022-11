Szekszárdi WFC - MOL Fehérvár FC (női) 0-1 (0-1)

Szekszárd, vezette: Virág A.

Szekszárdi WFC: Janecz - Csóka (Nagy-Cseke, 55.), Rozics, Kágyi Á. (Ezer, 55.), Kovács Zs. (Katona, 76.), Schell, Vári, Kágyi K., Kiss G., Acsádi, Nádudvari (Hajpál, 80.)

MOL Fehérvár FC: Terestyényi - Tenyei-Tóth, Romanoczki K., Jánosi, Simon - Bognár, Szabó B. - Pécsi, Kántor, Kozma - Földvári. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor

Gól: Pécsi Dóra (12.)

Sárga lap: Romanoczki (30.)

A Simple Női Liga tavaszi idényéből előrehozott összecsapáson találkozott Szekszárdon az NB I két újonca. A fehérváriak abban a reményben vették fel a harcot, hogy egy esetleges győzelemmel nagy lépést tehetnek a bennmaradás felé.

Két alapemberét is nélkülöznie kellett Gajdóczi Tibor vezetőedzőnek, Farkas Bernadett és Szehofner Vivien is betegség miatt hiányoztak. Emellett a nehéz talajjal is meg kellett birkózniuk a Vidi lányainak, azonban a száraz pályán is tudatos futballt próbáltak játszani. Jobban kezdtek a fehérváriak, a 12. percben Szabó Bernadett ugratta ki Pécsi Dórát, aki két védő között gyalogolt a a kapu elé, és beverte a ziccert, 0-1. A folytatásban is a Vidi dominált, több helyzetet is kidolgozott, sőt, egyszer a keresztléc mentette meg a hazaiakat az újabb góltól.

Fordulás után a Szekszárdi WFC irányított egy darabig, de helyzetet nem dolgoztak ki a vendéglátók, majd a Vidi újra magához ragadta a kezdeményezést, s okosan őrizte előnyét a lefújásig.

A 12. fordulóban szerencsésen alakultak az eredmények, így a MOL Fehérvár FC 10 pontjával a tabella kilencedik helyén telel, azaz három csapatot is maga mögött tudhat. Gajdóczi Tibor, valamint hölgykoszorúja fellélegezhet kicsit, jó szájízzel töltheti a karácsonyt, s nyugodtan dolgozhat a téli szünetben, bízva az eredményes márciusi folytatásban.

Amennyiben a Vidi lányai tavasszal hozzák a két alsóházi rivális, Kelen és Újpest elleni meccseket, komoly eséllyel pályázhatnak a bennmaradásra.

A piros-kékek még három héten át edzenek, december 16-től egyhónapos pihenőt kapnak a lányok. A felkészülést január 16-án kezdi a MOL Fehérvár FC női együttese.