Nagy a tét, hiszen mindkét gárdának jól jönne a három pont. A FEHA19 legutóbb a DEAC ellen begyűjtötte idénybeli második rendes játékidős sikerét, amellyel közeledett a mezőnyhöz, így ha Anatoli Bogdanov fiai újabb győzelmet szereznének, lőtávolba kerülnének a többiekhez képest.

A DAB jóval jobb formát mutat eddig, mint a tavalyi szezonban, pont kétszer annyi pontot (14-et) szereztek, mint a Fehérvár, egy győzelemmel ők a középmezőny felé tehetnek egy fontos lépést.

A két gárda ebben a bajnoki évadban már találkozott egymással, a Raktár utcában megrendezett megyei derbin a DAB büntetőkkel nyert 2-1-re.

– Legutóbb szoros meccset játszottunk a Dunaújvárossal, de nem sikerült nyernünk, nehéz volt ez a találkozó. A DAB idén már teljesen más csapat, mint tavaly volt. Ezt az eredményeik is alátámasztják. Erősödött a keretük, és remekül felkészített együttesről van szó. Képesek gólokat szerezni és veszélyesen játszani, erre fel kell készülnünk, majd megfelelő energiával kell játszanunk ellenük. Harcolnunk kell majd és bíznunk kell abban, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

A DEAC elleni győzelem nagy lökést adhat a fehérvári fiataloknak, hiszen a Magyar Kupa címvédőjét sikerült két vállra fektetni.

– Nagyon érett már az a gól, nagy lelki pozitívum nekem és a csapatnak is. Zsinórban hat mérkőzésen kaptunk ki, nagyon kellett már ez a győzelem. Szerintem a csapat sokkal feldobottabb lesz a következő mérkőzés előtt. Szoros találkozót várok a Dunaújváros ellen, csakúgy, mint legutóbb. De ha az utóbbi két mérkőzésen bemutatott formát tudjuk hozni fizikálisan és mentálisan is, akkor akár rendes játékidőben is felülmúlhatjuk őket – mondta Keceli-Mészáros Mátyás, aki betalált legutóbb a DEAC ellen.