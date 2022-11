Kovács Katalin háromszoros olimpiai, és 31-szeres világbajnokként megannyiszor hallhatta a magyar himnuszt a dobogó tetején, ezúttal a nevét viselő sportkomplexum "tetején" szólt az "Isten áld meg a magyart".

A 20 ezer négyzetméteres főépületben sportuszoda, tanmedence, tornacsarnok, edzőtermek, étterem, főzőkonyha, és konferenciatermek is helyet kapnak. A multifunkciós sportcsarnokban sportdiagnosztikai labor, orvosi szoba, oxigénterápiás helyiség is helyet kap majd. Emellett közel 70 kollégiumi szoba kerül kialakításra a létesítményben, ezek országosan egyedülálló módon magaslati levegőt is képesek szimulálni.

Önálló 7000 négyzetméteres épületszárnyban kapnak helyet az evezős tesztpályák, edzőtermek, öltözők, és hajótárolók. De létrejön egy világszinten is egyedülálló ellenáramoltatott evezős medence.