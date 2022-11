Magyarország – Franciaország 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) – hosszabbítás után.

Tüskecsarnok, 1814 V.: Soós D., Németh, Szabó, Váczi.

Magyarország: Hetényi – Pozsgai, Nilsson (1), Galló, Erdély, Hári – Garát, Stipsicz, Sofron, Nagy G., Nagy K. – Fejes, Szirányi, Sebők (1), Szigeti, Kulmala – Horváth, Kiss D., Csányi, Terbócs 1, Németh. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Franciaország: Junca – Spinozzi, Bourgeois, Maia, Colotti, Leclerc (1) – Esipov, Thiry, Bougro, Fabre, Bozon – Guebey 1, Cantagallo, Ville, Simonsen, Farnier – Onni, Di Dio, Koudri, Dair. Vezetőedző: Philippe Bozon.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 20-31.



Az előzetes terveknek megfelelően a szombati találkozón kapott a legtöbb fehérvári hokis szerepet Kevin Constantine együttesében, első felnőtt válogatott meccsére készülhetett Németh Kristóf és Henrik Nilsson is. A mérkőzés francia nyomással kezdődött, de az első komoly helyzet a magyarok előtt adódott, Fejes távoli lövése után a kipattanót nem tudta Nagy Gergő értékesíteni, a túloldalon Fabre Dylan tette próbára Hetényit. Lüktető volt a játék, öt perc elteltével Terbócs került helyzetbe, de Junca védett. Lendületesen játszott a magyar válogatott, Fejes távoli lövése volt veszélyes, de sem Erdély, sem Hári nem tudta értékesíteni a kipattanót. Hetényi sem unatkozott a mieink kapujában, Cantagallo ziccerét hárította a rutinos kapus. Három perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek a mieink, Constantine négy fehérvárit is felküldött az egyik fóros sorba, de hiába a biztató adogatás, gólt nem sikerült szerezni.

A második harmad elején a franciák előtt adódott nagy lehetőség, gyors akciót Esipov lövése zárt le, a kísérlet szerencsére fölé pattant egy ütőről. Négy perc elteltével a francia válogatott is megmutathatta, mit tud öt a négy ellen, Sofron ülhetett ki két percre a büntetőpadra. A fórban egy szépen kijátszott figura végén Maia lőhetett, de a kapu előtti kavarodáson urrá tudott lenni Hetényi és a védelem. Később Sebők is kiülhetett, így ismét emberelőnyben jöhettek a vendégek, de ezt is kivédekezte Magyarország. A harmad közepére kezdtek kijönni a nyomás alól a magyarok, Terbócs passza után Fejes veszélyeztetett. Nyolc perccel a játékrész vége előtt a bot nélküli Hetényit mattolták a franciák, Guebey volt eredményes, 0-1. Később Thiry nem bírt magával, jutalma két perces kiállítás lett, de a kapott lehetőséggel nem sikerült élni. Ismét jött egy büntetés, ezúttal Nagy Krisztiánt látták vétkesnek a bírók, hátrány elején azonban Erdély ugorhatott ki ziccerbe, de nem tudott túljárni Junca eszén.

Az utolsó húsz percet Bougro lehetősége nyitotta meg, de Hetényin nem fogott ki, majd a magyar válogatott emberelőnybe került, de nem igazán akadt nagy hazai helyzet. Próbált ritmust váltani Kevin Constantine alakulata, de a hazaiak nehezen találták a fogást a franciák védelmén, nyolc perccel a vége előtt Stipsicz lövésében volt benne a veszély, de a kipattanót eltakarították a védők. Öt perccel a vége előtt megtört a jég, Nilsson remekül ugratta ki fehérvári klubtársát, Terbócsot, aki a védőt távol tartva a korongtól szépen a kapus válla fölött a kapuba emelte a pakkot, 1-1. A folytatásban nem esett újabb gól, így csütörtökhöz hasonlóan jöhetett ismét a hosszabbítás. Nem sokáig tartott a ráadás, 19 másodperc után Leclerc talált be, 1-2.