Több arcát is mutatta a MOL Fehérvár FC ebben a szezonban, s nem tudni, melyik az igazi. Csak reménykedni lehet, hogy a Ferencváros elleni, 2-2-es döntetlennel zárult bajnokin mutatott lelkesedés, akarat jellemzi valójában a Vidit, s nem az Újpesten látott enervált, szánalmasan ténfergő brigád a nyolcvanegy éves története alatt oly szép sikereket megélt klub mai csapata...

A tabella harmadik helyén álló Kisvárdával szemben több helyen is változtatott Huszti Szabolcs, az izomsérülés miatt a válogatottból is kimaradó Nego Loic keretben sem volt, míg Kenan Kodro csak a cserék között kapott helyet. A Vidi fiatal, saját nevelésű szélső támadója, a 2018-ban U14-es bajnoki címet ünnepelt Menyhárt Zsombor azonban először kezdett a Vidiben.

Jó mentalitással kezdtek a fehérváriak, a 3. percben Schön nagy lendülettel robogott fel a bal oldalon jól centerezett, Dárdai elől mentettek ugyan, de röviden, így Menyhárt startolt a labdára, Széles azonban a lövés pillanatában elsodorta előle. A Kisvárda árnyéka volt önmagának, a piros-kékek domináltak. A 25. percben mint kés a vajon, úgy jutott át a Vidi a Kisvárda térfelén, Schön Szabolcs a tizenhatos vonalán, középen kapta a labdát, igazíthatott is rajta egyet, majd ballal nagy bikával küldte a labdát a hálóba, 1-0. A középkezdés után azonnal helyzetbe került a vendég együttes, a közeli, szélről szálló labdába Kovács Dániel nagyot nyújtózva piszkált bele. A Kisvárda megérkezett a meccsbe, a balról érkező labdái veszélyesek voltak, különösen a 29. percben, mikor Camaj ívelt át a hosszúra Navratilnak, a jobbszélső pedig kapásból vette célba a bal alsót, Kovács nagyot spárgázva védett. Amikor aztán kiszabadult a Vidi, nyomatékosította fölényét. A 31. minutumban jól futott a Vidi akciója, Ljednyev ugratta ki a balján Schön Szabolcsot, aki az ötös sarkáig húzott, majd ballal lőtt, a labda Széles vádliján irányt változtatva vágódott a kapu bal oldalába, 2-0. A szünetig Bese megpattanó, éles szögből leadott lövését kellett védenie Odincovnak, s a várdaiak is eljutottak a hazai tizenhatosig, de kapura nem lőttek.

Fordulást követő percekben a Kisvárda volt némileg aktívabb, azonban továbbra is a Vidi veszélyeztetett: Dárdai szöglete nyomán Bese fejelt alig fölé. Az 59. percben tapssal búcsúztatta a fehérvári publikum a hasznosan futballozó 18 éves Menyhártot, akit Kastrati váltott. Kissé leült a Vidi, s ezt egy szöglet után használta ki a várdai egylet. Előbb a kapufát találták el, majd a kipattanót Kastrati adta el, Makowski pedig 7 méterről küldte vissza a labdát, Kovács kapujába, 2-1. Azonban gyorsan visszaállt a rend a Sóstón. Schön tartotta szépen a labdát, Ljednyevhez passzolt, aki egyből indította a szélvészgyorsan kilépő Lirim Kastratit. A koszovói válogatott elpattintotta a labdát a kapus mellett, s az üres kapuba passzolt, 3-1. A találkozó végén Dárdai Palkó adta meg a kegyelemdöfést: Kastrati ívelését belsőzte a kapu előtt légtérből a léc alá, 4-1. A hajrában újoncot is avatott a Vidi, így Kovács Bence is részese lehetett a fehérváriak évzáró diadalának.

JEGYZŐKÖNYV

MOL Fehérvár FC – Kisvárda Master Good 4-1 (2-0)

MOL Aréna Sóstó, 2552 néző. V.: Erdős József (Tóth II. V., Bornemissza)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Bese, Serafimov, Fiola, Stopira – Pokorny, Ljednyev (Kodro, 69.) – Menyhárt (Kastrati, 59.), Houri, Schön (Kovács B., 88.) – Dárdai. Vezetőedző: Huszti Szabolcs

Kisvárda: Odincov – Hej, Kovacic, Széles, Penteleu – Karabeljov, Ötvös (Melnyik, 74.) – Navratil (Ilievski, 59.), Makowski, Camaj (Asani, 59.) – Mesanovic. Vezetőedző: Török László

Gól: Schön (25., 31.), Kastrati (65.), Dárdai (88.) ill. Makowski (61.)

Sárga lap: Houri (41.) ill. Karabeljov (17., 91.), Ötvös (48.), Melnyik (86.) Kiállítva: Karabeljov (91.)