MÁV Előre SC-Foxconn – MEAFC-Miskolc 3:0 (18, 16, 18)

Székesfehérvár, 62 néző

Vezette: Szarka János, Takács Ádám

MÁV Előre SC-Foxconn: Deliu, Boa, Kulcsár, Koci, Kholman, Doda. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Ambrus, Balázs, Szabó V., Sebestyén, Tálos, Bibók. Vezetőedző: Dávid Zoltán

MEAFC-Miskolc: McLaughlin, Kozsla, Kapusi, Komlósi, Árva, Csizmadia. Csere: Karóczi (liberó), Szabó P., Simkó. Vezetőedző: Bagó László

Továbbjutott: a MÁV Előre Sc-Foxconn 6:1-es összesítéssel



Nem bízta a véletlenre a házigazda együttes, már az első szettben 4:0-as sorozattal indított, de a még nagyobb különbséget legközelebb 14:8-nál jegyezhettük. Különösebben nem nehezítette meg a kék-fehérek dolgát a miskolci legénység, és hiába kért vezetőedzőjük, Bagó László időt 9:16-nál, túlságosan sokat nem változott a játék képe, és erőlködés nélkül nyert a Loki.

A folytatásban 3:1 volt a játszma elején a legszorosabb állás, mivel ezt követően 8:3 után szerzett pontot egy védekezési hiba után a MEAFC-Miskolc. Majd ismét megnyomták a gázpedált Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai, és tízpontos differenciával nyerték a szettet, és akkor ezzel el is dőlt a továbbjutás kérdése: a hazai csapat már biztosan bejutott a Magyar Kupa negyeddöntőjébe.



Természetesen ettől függetlenül még a harmadik etapot is le kellet játszani. Itt már Dávid Zoltán bizalmat szavazott, és bevetette a fiatalokat is. Ebből fakadóan ez a játszma az előző kettőnél feszesebb lett, sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, és érték el pontjaikat. Két pontnál jobban egyik fél sem tudott szabadulni, majd 19:16-nál lépett meg a MÁV Előre, és húzta be a meccset.

- Örülök a győzelemnek és a továbbjutásnak! Nagyon fontos, hogy egy gyengébb ellenféllel szemben is megmaradjon a fókusz és ugyanúgy tiszteljük őket, mint más, komolyabb csapatokat. Ezt a mai nap folyaman maximálisan betartották a srácok, és ezáltal a fiatalok is játéklehetőséget tudtak kapni, amivel éltek is. – mondta a találkozó után Dávid Zoltán a győztes gárda trénere.