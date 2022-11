A Fehérvár elmúlt mérkőzési alapján nehezen lehetne azt állítani, hogy Kevin Constantine tanítványai kirobbanó formának örvendenek, bár a találkozókon a játék képe sokszor mást mutat. Ugyanis az utóbbi fordulókban hiába játszik jól és fölényben a Volán, a pontok nehezen akarnak összejönni, sok összecsapás hosszabbításba torkollott. Ezért is lett volna fontos a három pont az Innsbruck ellen, ugyanis növekszik a szakadék a Fejér megyeiek és a közvetlen élmezőny között. A szombati bajnokin is jól kezdett a Fehérvár, de a vezetést a vendégek szerezték meg, ahogy az első negyven percben végig futott az eredmény után a hazai gárda. Aztán a harmadik harmadban sikerült megfordítani az állást, kilenc perccel a mérkőzés vége előtt 4-3-ra vezetett a Volán. A vendégeknek azonban erre is volt válaszuk, sőt húsz másodperccel a vége előtt bevitték a győztes találatot is, így pont nélkül maradt a Fehérvár.

– A kapusunk tartott meccsben minket, sokkal többet voltak a mi harmadunkban, mint mi az övékben. Elégedett vagyok azzal, ahogy blokkoltuk és dolgoztunk a kapu előtt. De még vannak dolgok, ami javulnunk kell. A kapusunk jól védett, és végül mi kaptuk a pontokat, ehhez az is kellett, hogy belőjük a helyzeteinket, amelyek adódtak, így elégedett vagyok – mondta a lefújás után Mitch O’Keefe, a vendégek mestere.

– Ez egy olyan meccs volt, ami után csak szétteszi az ember a kezét. Szinte elfogynak a szavak, nemde? Ez volt az utolsó mérkőzésünk a szünet előtt, vissza akartunk térni a helyes útra, energikusan szerettünk volna játszani. A szezon ezen részét kemény munkával szerettük volna lezárni. És így is tettünk – kezdte értékelését Kevin Contantine. – Visszajöttünk hátrányból, ami jó dolog. Mindent kitettünk a jégre a harmadik harmadban, amikor egygólos hátrányból fordítottunk. Ekkor már egy olyan mérkőzésről beszéltünk, amikor vezettünk egy góllal kilenc perccel a vége előtt, az ilyeneket pedig meg kell nyerni. Idén kicsit más a helyzet, mindig megtaláltuk az utat a győzelemhez ezeken eddig, most úgy tűnik, ilyenkor kikapunk. Jól játszunk a mérkőzéseken, többet lövünk és több helyzetünk is van az ellenfélnél. De ezeket a találkozókat meg is kell nyerni, hiányzik az az egy gól, és ezen változtatnunk kell.

– Nagyon kellett volna ez a győzelem nekünk, sikerült is megfordítanunk a mérkőzést. Aztán szinte a semmiből megint találtak két gólt, frusztráló, legalább a hosszabbítás hatodjára zsinórban lett volna meg. A pozitív, hogy végre lőttünk pár gólt, negatívum, hogy kaptunk is párat. Valahogy össze kell hangolni a kettőt, hogy keveset kapjunk, de mellette lőjünk sokat. Jön egy szünet, amire szüksége is van a csapatnak, utána új erővel neki tudunk menni a dolgoknak. – nyilatkozta a két gólt szerző Hári János.