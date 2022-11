FEHA19 – UTE 4-5 (1-0, 1-3, 2-1, 0-0, 0-1) – büntetők után

Székesfehérvár, 300 néző. V.:Németh, Tóth, Árkovics, Szabó.

FEHA19: Márkus – Mingazov, Kóger (1), Ambrus 1, Cizas, Simon (1) –Csollák, Dobmayer (1), Rétfalvi, Keceli-Mészáros 1, Farkas L. 1 – Farkas B., Salamon (1), Fekete, Nagy 1, Mayer (1) – Ivády, Trastasenkovs, Győrffy, Dézsi, Alapi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

UTE: Sági – Kiss D. (1), Tornyai, Benk, Henttonen (1), Just (1) – Pokornyi, Kmec, Kiss Patrik, Shirley, Peresunko 2 – Balázsi, Kiss Philip 1 (1), Kovács 1 (1), Nemes (1), Németh (1). – Balogh, Madácsi, Kovács S. Vezetőedző: Virág Csaba.

Kiállítások: 4, ill 2 perc.

Kapura lövések: 36-32.



Az első percek a kék-fehérekről szóltak, majd a harmad derekán emberelőnybe került a FEHA19, a legnagyobb lehetőség Fekete előtt adódott, de a csatár nem tudta értékesíteni a kapusról lecsorgó korongot. Hat perccel a játékrész vége előtt Ambrus került nagy helyzetbe, Farkas Botond centerezett elé, de a fiatal támadó ziccerét védte Sági. Fölényben játszott a Fehérvár, ennek ellenére egy eladott korong után Kovács már csak Márkussal állt szemben, de a hazai hálóőr bravúrral kimentette a hibázó hátvédet. A túloldalon büntetett a FEHA19, Keceli-Mészáros kotort be egy kipattanót, 1-0.

A második játékrészt aktívabban kezdte az Újpest, Kiss Dániel távoliját magabiztosan fogta Márkus, majd Benk ért bele veszélyesen egy lövésbe. Nagy Ákos kiállítása után öt a négy ellen támadhatott az UTE, a fórban Peresunko a kapuvasat találta el. Később Győrffy cselezte át magát a védőkön, de Sági eszén nem tudott túljárni. Hat perccel a harmad vége előtt egyenlített az UTE, Kovács Alex volt eredményes, 1-1, majd nem sokkal később Kiss Philip távoli lövése akadt be a rövidbe, 1-2. Lendületbe jöttek a vendégek, Peresunko emberelőnyben növelte az előnyt, 1-3. Megrázta magát a Fehérvár, és még a harmad vége előtt Ambrus közelről szépített, 2-3.

A harmadik harmadot jobban kezdte az Újpest, de ennek ellenére Farkas László révén nyolc perc elteltével sikerült az egyenlítés, 3-3. Nem sokáig tarthatott a fehérváriak öröme, Peresunko ismét mattolta Márkust, 3-4. Három perccel a vége előtt Nagy Ákos lövése egy védő lábáról pattant be, 4-4. Jöhetett a hosszabbítás, majd mivel nem született döntés, így büntetők döntöttek. A bónuszpont az Újpesté lett.