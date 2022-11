UTE – MÁV Előre SC-ST Solar 3:1 (14, 20, -20, 19)

Budapest, 119 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Mezei István.

UTE: Kilyénfalvi, Hiruela, Ambrosio, Boskó, Tarin, Manninger. Csere: Del Rio, Németh H., Goodwin, Sziládi, Stojanovic, Dömsödi (liberó). Vezetőedző: Horváth András

MÁV Előre SC-ST Solar: Gilfillan, Karnitszkaja, Tóth J., Szabó L., Dolotova, Vajda. Csere: Kiss L., Alisanova, Csabai, Szilágyi, Kovács E., Borostyán (liberók). Vezetőedző: Nagy Fanni



Egy héttel ezelőtt a VOK-ban az újpestiek mindössze egy szettet engedélyeztek a Fehérvárnak, így kedvezőbb helyzetből várhatták a párharc folytatását. Most is jobban kezdték az összecsapást, az első szettben az 5:1-es lila-fehér vezetés megalapozta a játszma kimenetelét. Hajtott, küzdött a Loki, de két pontnál közelebb nem tudott férkőzni ellenfeléhez, végig futottak a lányok az eredmény után. Ráadásul 17:10 után egyre jobban kinyílott az olló, és legközelebb 21-11-nél szereztek pontot Nagy Fanni tanítványai. A hajrát kicsit megnyomta ugyan a MÁV Előre, de ez csupán szépségtapasznak bizonyult.

A második etapban a játékrész közepéig két-három pont különbség volt a felek között, hazai előnnyel. 21:18-nál reménykedhettünk, hogy sikerülhet utolérni a házigazdákat, ám a végjátékot jobban bírták, és nyertek.

A harmadik szett elején vezetett először a mérkőzésen a fehérvári együttes, rögtön az első labdamenetnél Csabai Szonja révén. Teljesen más arcát mutatta a csapat, és hasonlóan az odavágóhoz ebben az etapban nem engedte szóhoz jutni a hazaiakat, akik csak a hajrára eszméltek fel, hogy lehet folytatása is a csatának. Ahogy lett is, mivel végig koncentráltan, öt pont előnnyel lett a mávosoké a játszma.

A negyedik játékrész első harmada szorosan alakult, 6:5-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd ezt követően amolyan húzd meg-ereszd meg játék következett. Feljött a Fehérvár egy-két pontra, válaszul elment az UTE néggyel-öttel. Majd 17:16-nál még lett volna sanszuk Vajda Beátáéknak az egyenlítésre, ám ez nem történt meg, és innentől egyenes út vezetett a fővárosi gárda győzelméig.

Az UTE kettős győzelemmel, 6:2-es játszmaaránnyal jutott tovább.