A Ferrari F1-es csapatának élén sosem volt könnyű dolgozni, hiszen a nyomás talán az olaszokon a legnagyobb az összes istálló közül. Mattia Binotto 28 éve kezdett a csapatnál, mintaszerűen végigjárta a szamárlétrát. Annak idején még mérnökként, majd motormérnökként dolgozott Michael Schumacher mellett, a nagy sikereknek a részese volt. Később az egész motorrészleg irányításáért volt a felelős, majd technikai igazgatóvá nevezte ki az azóta elhunyt Sergio Marchionne, majd 2019-től ő volt a vörösök csapatvezetője is. Azóta némileg kettős szerepben próbált helytállni, hiszen a csapat irányítása mellett a technikai oldalon is irányította a folyamatokat. Nehéz időszakban vette át a Ferrarit, 2020-as szezonban mindössze a hatodik helyen végeztek az olaszok a konstruktőri bajnokságban, miután a motortrükkjüket kiszúrta az FIA és így 70-80 lóerőt elveszítettek hirtelen. A 2021-es évet feláldoztak 2022-ért, ami utólag jó döntésnek bizonyult, hiszen a Ferrari visszatért az élmezőnybe, az idei idény elején abszolút kihívója volt a Red Bullnak. Azonban ahogy teltek a hónapok, a Scuderiát technikai problémák sújtották, valamint egyre több stratégiai hiba is becsúszott néhány vezetői baki mellett. Az elmúlt hetekben egyre több hír látott napvilágot a csapatvezető távozásával kapcsolatban. Kedd délelőtt pedig jött a hivatalos hír, miszerint Mattia Binotto beadta a felmondását, amelyet a Ferrari vezetősége el is fogadott.

– Úgy döntöttem, hogy sajnálatomra befejezem együttműködésemet a Ferrarival – állt a csapatvezető közleményében. – Ez a helyes lépés, még ha nehéz lépésnek is mondható számomra. Elhagyom azt a céget, amelyet imádok, és amelynél 28 évig dolgoztam. Mindent megtettem annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérjük. Egy egységes és növekedésben lévő csapatot hagyok hátra. Egy erős csapatot, amely el fogja érni céljait, ebben biztos vagyok, és ehhez minden jó kívánok. Szeretném megköszönni mindenkinek, akivel érintkeztem az itt töltött időm során, amely tele volt nehézségekkel, de nagy elégedettséggel töltött el.

Utódjáról egyelőre nincs hivatalos információ, a hírek szerint az év elején nevezhetik ki majd az új csapatvezetőt.