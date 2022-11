Ahogy a Köln ellenni mérkőzés előtt, most is tetőtől-talpig feketébe öltöztek az RBD Ultras tagjai és hangjukat kieresztve vonultak végig a MOL Aréna Sóstóig. Egy biztos, hogy a szurkolókon nem fog múlni a győzelem, hiszen már most teljes szívvel buzdítják a piros-kékeket, akik reméljük győzelemmel hálálják majd meg mindenezt. Mit tippelnek, mi lesz a végeredmény?

Íme egy részlet az RBD Ultras vonulásából: