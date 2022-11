Az FTC elleni összecsapáson nem csak a falu apraja és nagyja gyűlt össze, az ország különböző pontjairól is, a lelkes hazaiak mellett a fővárosi zöld-fehérek szimpatizánsai is. A rendes játékidő 2-2-es döntetlenje után a hosszabbításban a házigazdák kiharcolták a győzelmet. A ráadás utolsó perceiben nagyon szorongatott a hazai élvonalból kiemelkedő, a nemzetközi porondon is vitézkedő Fradi, azonban egyenlíteniük nem sikerült. Futballcsoda történt Iváncsán.

A klub egy évtizede irányító helyi vállalkozó, az ificsapatban anno még szereplő Baki Imre a lefújás után alig győzte fogadni a gratulációkat.

- Elképesztő dolgot vittünk véghez. Hihetetlen, amit műveltünk. A Ferencváros természetesen jobb csapat nálunk, de ez a kupa varázsa, egy meccsen bármi történhet. A kicsit is megtréfálhatja a nagyot. Ha visszavágóra is sor kerül az Üllői úton, nyilvánvalóan nem mi jutunk a legjobb 16 közé. Különleges időszaka ez az életemnek. Alig fogjuk fel, amit történt, igazolást nyert, ha rendesen dolgozol, komolyan veszed azt, amit csinálsz, gyakorlatilag bármi megtörténhet. A lefújás után két órán át le sem tudtam tenni a telefont, annyian gratuláltak. Felkerültünk a futballtérképre az FTC legyőzésével. Azóta természetesen valamelyest csökkent az érdeklődés, de meglepő dolgok azért akadnak. Győriek jelentkeztek, hogy Iváncsa mezt szeretnének vásárolni, de nem találják a neten a webshopunkat, kérdezték, a klub ajándéktárgyakat árusító üzletében hozzájuthatnak a dresszhez? Nos, itt még nem tartunk. Azóta egy tárnoki házaspár állított meg a település központjában, egy rendezvényen, közölték, eddig azt sem tudták, merre van Iváncsa, azonban a két, futballért rajongó gyerekük addig rágta a szülők fülét, amíg útra keltek, ugyanis a csemeték látni akarták, milyen a futballpálya, amelyen a helyi csapat megverte az ország magasan legjobb együttesét, a Ferencvárost. Néha még most sem hiszem el, ami történt, az eufória azóta is tart.

Az FTC-t legyőző csapatot ünneplik az iváncsai drukkerek

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Az elnök azt mondja, hatalmas volt a várakozás, de a tisztes helytállásnál merészebb terveket nem szövögettek. Három éve is találkoztak a Fradival, az MK ugyanezen szakaszában, akkor is jól tartották magukat, nem játszottak túlzottan alárendelt szerepet, de a népligetiek 3-0-s győzelme és megérdemelt továbbjutása megfelelt a játék képének. Ezúttal azonban minden másként alakult.

- Nagy öröm volt, hogy az európai kupaporondon is remeklő jelentkező zöld-fehérek hozzánk látogatnak, a kis stadionunkba. A cél az volt, hogy szoros eredményt érjünk el, miután osztálykülönbségek vannak, a kezdés előtt azt mondtam, ha ugyanúgy megússzuk hárommal, mint három esztendeje, azt elfogadom, emelt fővel jöhetünk le a pályáról. De nem tartottam kizártnak azt sem, ha ötöt, vagy hatot kapunk. A 2019-es meccsen is megálltuk a helyünket, akkor is büszke voltam a csapatra. Ettől a derbitől azért tartottam jobban, mert ez a Fradi – nem megbántva a régieket – jóval erősebb az akkorinál. Ezúttal fontos volt, hogy a jó ütemben rúgtuk a gólokat, az ellenfél vezető találatai után gyorsan válaszoltunk. Korábban is találkoztunk NB I-es gárdával a Magyar Kupában, a Haladásnak anno két gólt rúgtunk, de az Újpest, az MTK, a DVTK ellen nem tudtunk betalálni. Nagyon szerettem volna, ha legalább egyszer megzörren a vendégek hálója, háromszor összejött, ráadásul ez továbbjutást ért. Amikor a 8. percben 1-1-re alakult az eredmény, úgy gondoltam, elértük a csúcsot, aztán jöttek az újabb magasságok. A rendes játékidő végén dominált a vendég, kapusunk, Varga Ádám elképesztő bravúrokat mutatott be. Hozzáteszem, a 85. percben nem kaptunk meg egy teljesen egyértelmű tizenegyest, Wingo kezezésénél. Ha a bíró befújja, nincs hosszabbítás. De ne legyünk telhetetlenek. A hosszabbításban szerzett gólunk után nagyon beszorított bennünket a Fradi, megint kellettek Varga bravúrjai, többször szerencsénk is volt, Vécsei fejesénél a labda centikkel kerülte el a kapunkat.

A záró sípszó az elnök hosszasan beszélgetett a budapestiek vezetőivel, akik gratuláltak az iváncsaiak továbbjutásához.

- Érthetően szomorúak voltak, de nagyon szimpatikusan viselkedtek, jelezték, igazi kupamérkőzés volt, amikor egy meccs dönt a továbbjutásról, bármi megtörténhet. Két nappal később, pénteken este a sportigazgató, Hajnal Tamás telefonált, hogy meghívják az egész csapatot és a stábot, harminc főt a VIP-páholyba, a Monaco elleni Európa-liga mérkőzésre, ami rendkívül elegáns gesztus volt, életre szóló élményt jelentett mindenkinek. Mindannyian szurkolunk a főváriaknak a tavaszi folytatásban is.

A Fradi elleni siker után négy nappal, szombaton délután már bajnoki rangadó várt a piros-fehérekre, a Dunaújvárossal találkoztak. Ez is ünnepi esemény volt, lévén szomszédvárak csatáztak, az acélvárosiak ezúttal adták át az új fejlelátót és öltözőket, valamint köszöntötték a 22 évvel ezelőtti bajnokcsapat megjelent tagjait.

- Tartottam a meccstől, amit ezúttal nem vasárnap, hanem a nemzeti ünnep miatt szombaton rendeztek, 120 perc volt a játékosok lábában, a fiúk a megszokotthoz képest egy nappal kevesebbet regenerálódhattak. Bár ők sem mondták ki hivatalosan, de mivel nagy hagyományokkal rendelkező klub, az újvárosiak is a feljutásért küzdenek, mindkét egylet az NB II-es szereplést vizionálja. Az elején néhányan fáradtan mozogtak, aztán elkaptuk a fonalat, végül 4-1-re nyertünk, nagyon szép gólokat szereztünk. A hazaiak sokáig nem adták fel, nagy erőket mozgósítottak, de jobbak voltunk, megérdemelten nyertünk, ha jobban koncentrálunk, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna.

Aztán jött a fekete leves, mert minden klub életében akadnak nehéz időszakok, a következő, hazai bajnokin a Honvéd második csapatát fogadták az NB III-ban, a tabella 8. helyén tanyázó vendégek magabiztosan, 5-1-re nyertek. A meccs után történtektől ugyan nem az egész ország, de sokan beszéltek, ugyanis futballpályára nem illő események történtek, ugyanis lökdösődés alakult ki, valamint egy vendégjátékost leköptek. Az Iváncsa pénzbüntetést kapott z MLSZ-től, az elnök azt mondja, figyelnek arra, hogy a folytatásban sportszerűtlenségre ne kerüljön sor.

- Teljes mértékben elhatárolódtunk a történtektől, a rasszizmust, a provokációt és a nézőtéri agressziót elítéljük, ezeknek nincs helye a futballpályán. Két, renitens szurkolónk esetében megtettük a szükséges lépéseket, meghatározatlan időre kitiltottuk őket a futballpályáról.

Aztán kellemesebb témával folytatjuk. A szezonkezdés előtt az első hat hely valamelyikét tűzték ki célul, mivel jól állnak a tabellán, Baki Imre úgy gondolja, érdemes gondolkodniuk a feljutásban.

- Mondjuk a helyzet nehezebb, mint évekkel ezelőtt, lévén a mezőnyt 20-ról 18-ra szűkítik, ketten biztosan kiesnek a jelenlegi NB II-ből, a három, NB III-as bajnok osztályozót vív. Jól állunk a bajnokságban, a Kispest elleni vereséget követően győzelmek következtek. A Hódmezővásárhely vezet, egy ponttal, igaz, egy meccsel többet játszottak, mint mi. November 19-én utazunk hozzájuk, az lesz az igazi értékmérő. A szezon féléhez közeledve jól állunk, erősen meditálunk, ha kivívjuk a lehetőséget, meglépjük az osztályváltást, Másfél éve, a 2020-21-es bajnokságot magabiztosan vertük, azonban előzőleg nem kértünk licencet, mert úgy ítéltük meg, a pályánk infrastruktúrája nem alkalmas az NB II-re. Ez akkoriban igaz is volt, azóta fejlesztettünk, ha úgy alakul, az MLSZ illetékesei alkalmasnak ítélik a pályánkat, megpróbáljuk. Másfél éve, az utolsó fordulóban a mögöttünk végző Kecskemétet vertük itthon 3-0-ra, a KTE vezetői gyakorlatilag a teljes keretet kicserélték, megnyerték az NB II-es küzdelmeket, most pedig, óriási bravúrokat végrehajtva, vezetik a tabellát az NB I-ben. Ha nem lesz elképesztő pechsorozatuk, vagy tizedeli őket sérüléshullám, szerintem gond nélkül megőrzik élvonalbeli tagságukat. Ők számítanak a jó példának előttünk, nekivágtak, megvalósították. Persze, a lehetőségeik mások, hazai léptékkel jelentős város áll mögöttük, mint viszont egy kis falu vagyunk. Úgy tudom, a licenceket ezúttal is februárban kell leadni a következő szezonra, ha úgy állunk a tabellán, meg fogjuk tenni. 2021 nyarán, sikercsapatunk edzője és másodedzője, a minden idényben élgárdát építő páros, Domján Attila és Bozai Attila elfogadta az NB II-es Siófok ajánlatát, érthető módon, valamint öt játékosunk is osztályt lépett. Nehéz időszak következett, nagyon rosszul kezdtük az idényt, jó ideig kieső helyen álltunk, aztán érkezett a korábbi, válogatott futballista, Tóth András, gyorsan kiegyenesedtünk, azóta nagyon jól szerepelünk.

A klub első embere az elmúlt másfél év során többször megbánta, hogy viszonylag könnyen lemondott az osztályváltásról.

- Talán megért volna néhány tárgyalást, egyeztetést az MLSZ illetékeseivel, lehet, kaphattunk volna haladékot a fedett nézőtér bővítése, a villanyvilágítás jelentős korszerűsítése és a pályafűtés tekintetében. A legkisebb gond a fedett lelátó bővítése, száz fővel, azt gyorsan megoldjuk, ez nem jelent problémát, ha úgy alakul. Az öltözők, a kiszolgáló létesítmények megfelelőek a második vonalra. Több csapat játszik az NB II-ban, akik nem felelnek meg a követelményeknek a világítás, a fényerő és a pályafűtés tekintetében. Akkor nem voltunk elég bátrak, talán most jön el a pillanat, hogy nekivágunk. De ismétlem, nagyon korai még erről beszélnünk, nagyon sok forduló van hátra a harmadosztályú bajnokságból.

Az elnök 2011-ben vette át a klub irányítását, előzőleg döntően a megyei első, néha a megyei másodosztályban szerepelt az egyesület, amely irányítása alatt indult el felfelé. Futballozott az ifiben, 18 évesen fejezte be pályafutását. Amikor arról kérdezem, hova kalibrálja az egyesületet, gyorsan válaszol.

- Mi profi amatőrök vagyunk. Profi jegyekkel, amatőr hagyományokkal. A vállalkozásom révén komoly támogatást nyújtok, valamint jelentős az MLSZ-től kapott összeg, az utánpótlás működtetése tekintetében a TAO, továbbá az eredményesség után járó normatív támogatás. Segít az önkormányzat, illetve az egyik, a településre nemrégiben érkező cégtől is kaptunk TAO támogatást, tehát valami elindult az egyesület külső forrásból érkező szponzorációja kapcsán. A futball nagyon fontos az életemben, de a sorrend nem változik. A család az első, a munka a második, ugyanis ha nincsenek meg az anyagi javak, a família hétköznapjai is mások, valamint nem tudnám ilyen szinten támogatni a labdarúgást sem. Három gyerekem van, két lány és egy fiú, a csajok nem sportolnak, a fiam az U12-es csapatban rúgja a labdát, ügyesnek tűnik. De nem az a lényeg, hogy profi futballista legyen, szeresse a sportot, a közösséget, legyenek barátai. Ami biztos, 19 éves koráig itt játszik az utánpótlásban, aztán eldönti, szeretne-e még futballozni. A sport közösséget épít és fegyelemre tanít. Nem titkolom, voltak nehéz pillanatok, amikor nem jöttek az eredmények, akkor elgondolkodtam, érdemes-e ebbe energiát beletenni, de a Fradi elleni meccs igazolta, hogy a futball miért ennyire fontos az életemben. Az ilyen pillanatokért érdemes csinálni. Úgy gondolom, a futballpályán sokkal több sikerem volt, mint kudarcom. Ez azért lehet, mert nem csak én, a klubnál mindenki becsülettel végzi a munkáját, amit ígérünk, azt betartjuk. A kupameccsen hatalmas élményt szereztünk, de az életünk alapvetően nem változott, másnap csak az a futballistánk nem ment dolgozni, aki szabadságot vett ki a munkahelyén. Sokan tanulnak is, akik ugyanúgy beültek az iskolapadba. Iváncsán a felnőttek mellett 140 utánpótlás korú játékosunk van, ami szintén nagy felelősség. A felnőtteknél sajnos helyi nincs, azon dolgozunk, hogy legyen. Fociznak itt dunaújvárosiak, fehérváriak, akad érdi, sárosdi és szabadegyházi.