A két gárda a közelmúltban már találkozott egymással Fehérváron, akkor büntetőkkel a Dunaújváros nyert. A keddi találkozó első lövése is a DAB nevéhez fűződött, de Márkus magabiztosan hárított. A túloldalon Csollák távoli lökete tette először próbára Kovácsot. Válaszul a vendégek kis híján megszerezték a vezetést, Márkusnak úgy kellett visszanyúlnia maga mögé. Az idő múlásával enyhe mezőnyfölényben játszott a Fehérvár, de igazán nagy ziccert nem tudtak kialakítani a kék-fehérek. A Dunaújváros azonban a harmad közepén élt egy lehetőségével, Varga Arnold talált be, 0-1. Felpörgött a találkozó, az egyik kapunál Mayer, a másiknál Léránt nagy lehetősége maradt ki. Öt perccel a játékrész vége előtt emberelőnybe került a FEHA19, de sem Farkas László közelről, sem Ambrus távolról nem járt sikerrel. A harmad végén Ödman került ziccerbe, próbálkozása a kapuvas mellett zúgott el.

A második játékrészt lendületesebben kezdte a DAB, még egy perc sem telt és Varga Arnold révén megduplázták előnyüket a vendégek, 0-2. A bekapott góltól felpörögtek a hazaiak, Reiter lövését még védte ugyan Kovács, de Mingazov nagy löketénél már tehetetlen volt, 1-2.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A túloldalon egy kisebb védelmi megingást majdnem kihasznált közelről Varga, de Márkus hatalmasat védett. Hat perc elteltével öt a négy ellen támadhatott a Fehérvár, de Csollák, valamint Cizas lehetősége is kimaradt. Később Mingazovot ültették ki a játékvezetők két percre a büntetőpadra, de a fórral az Acélbikák gárdája sem tudott élni. Kiegészülést követően egyenlített Anatoli Bogdanov együttese, egy villámgyors kontrát egy szép csel után Kóger fejezett be eredményesen, 2-2. Pinczés és Csollák páros kiállítása után négy a négy ellen folytatódott a játék, Svars került helyzetbe, de Márkus védett. A harmadik harmad fehérvári lövéssel indult, Keceli-Mészáros kínálta meg Kovácsot távolról, majd Cizas szép csel után tette próbára a vendégek hálóőrét. Öt perc eltelte után emberelőnybe került a Fehérvár, de nem sikerült megszerezni a vezetést, majd öt az öt ellen Török került nagy helyzetbe, de Márkus résen volt.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Nyolc és fél perccel a vége előtt már sikerrel járt a FEHA19, egy késleltetett kiállítás alatt Ambrus lövésébe ért bele jól Simon a kapu előtt, 3-2. Nem sokáig tarthatott a hazaiak öröme, egy percen belül Lammi egalizált, 3-3. A végén egymás után kétszer is öt a négy ellen rohamozhatott a Dunaújváros, Szalma előtt adódott nagy lehetőség, de Márkus megóvta a kapuját a góltól. A folytatásban nem esett gól, a hosszabbítás elején fórban támadhattak a kék-fehérek, de Rétfalvi és Mingazov helyzete is kimaradt, ahogy Török ziccere is, így ezúttal is a büntetők döntöttek. A szétlövésben Cizas és Reiter révén a Fehérvár bizonyult jobbnak.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Jegyzőkönyv

FEHA19 – Dunaújvárosi Acélbikák

4-3 (0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0) – büntetők után

Székesfehérvár, 397 néző. V.: Haszonits, Tímár, Sábián, Muzsik.

FEHA19: Márkus –Mingazov 1 (1), Kóger 1, Ambrus (2), Cizas 1, Simon 1 – Csollák, Dobmayer, Keceli-Mészáros, Rétfalvi, Farkas L. – Farkas B., Reiter (2), Zezelj, Fekete, Mayer –Ivády, Salamon, Győrffy (1), Dézsi Barnabás, Alapi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DAB: Kovács D. – Varga 2, Svars (1), Niskanen, Török (1), Valtola –Brus, Léránt, Ödman (1), Dézsi Bence, Embrich – Vas, Lammi 1, Pinczés (1), Somogyi, Szalma (1) – Marosi, Erdély, Horváth, Stan, Strenk (1). Vezetőedző: Niko Eronen.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 41-23.