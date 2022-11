A két csapat az idei szezonban már kétszer találkozott, mindegyik alkalommal Székesfehérváron csaptak össze a felek. Az idény első megyei rangadóját a DAB nyerte, október 25-én 1-1-es rendes játékidő után végül a büntetők döntöttek a vendégek javára. November 1-én is a Raktár utca volt az otthona a rangadónak, ezúttal gólgazdagabbra sikerült a rendes játékidő, 3-3-at mutatott az eredményjelző hatvan perc játék után. A bónuszpont sorsáról ezúttal is a rávezetések döntöttek, ám ezúttal a FEHA19 került ki győztesen.

Az Erste Liga tabelláján sincs nagy különbség a két csapat között, mindössze nyolc pont választja el egymástól a két gárdát. Így fontos pontokért harcolnak az együttesek, hiszen a FEHA19 közelebb zárkózna, míg a DAB leszakítaná riválisát.

A fehérváriak jó játékkal hangoltak vasárnapra, ugyan az FTC a kupa után a bajnokságban is nyert a Raktár utcában, a mutatott teljesítménnyel nem volt gond hazai oldalon.

– Sajnos vereséget szenvedtünk a Ferencvárostól legutóbb, de az edző is kiemelte a szünetekben és a mérkőzés végén is, hogy büszke ránk, végig harcoltunk és küzdöttünk, egy nagyon jó Fradival játszottunk szoros meccset. Ebből úgy gondolom, hogy építkezhetünk tovább. Néha egy kicsit fáradtabbak vagyunk, de kapunk annyi időt pihenni, hogy minden edzésen és meccsen frissen tudjunk lenni – nyilatkozta Nagy Ákos a FEHA19 honlapjának.

Vasárnap, ahogy eddig is a szezonban szoros csatára van kilátás, a FEHA19 támadója mindenesetre reménykedik a három pont megszerzésében.

– Mindig nagyon szoros meccseket játszottunk velük, igazi megyei rangadó, reméljük, most a három pontot is sikerül megszereznünk. Nyilván ezért fogunk utazni, nem lesz könnyű dolgunk, úgy kell játszanunk, mint az FTC ellen, és akkor miénk lehet a három pont.

– A Dunaújváros jól játszik ebben a szezonban, veszélyes csapat. Tudnak alkalmazkodni a mérkőzés ritmusához, és emellett diktálni is tudják a tempót. Jól járatják a korongot, veszélyesek emberelőnyben, jó kapusuk van. Mindegyik mérkőzésünk szoros volt ellenük, erre számítok vasárnap is. Talán csak egy gól dönt majd valamelyik együttes javára. Fel kell készülnünk, Dunaújvárosban nem egyszerű ellenfélként jégre lépni, szóval kemény próbatétel előtt állunk – mondta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.