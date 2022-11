FEHA19 – FTC-Telekom 0-0, (0-2, 1-1, 0-2)

Székefehérvár, 268 néző. V.: Haszonits, Rencz, Kövesi, Váczi.

FEHA19: Zupancic (Tóth) – Csollák (1), Reiter, Ambrus Cs., Cizas, Trastasenkovs – Dobmayer, Kóger, Zezelj, Farkas L. (1), Fekete A. – Salamon, Farkas B., Mayer, Nagy, Ivády 1 – Győrffy, Dézsi, Alapi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

FTC: Arany – Seregély, Karmeniemi 1 (1), Sailio, Tóth A., Kulmala – Kucsma (1), Mesikammen (1), Kestila, Betteridge 1 (1), Kreisz 1(2) – Boros, Bán, Tóth G. 1, Farkas L 1(1), Galántai (1) – Kozma. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 2, ill 10 perc.

Kapura lövések: 36-47.



A két gárda a következő egy hétben háromszor is találkozik egymással, először a Magyar Kupa párharc odavágóján mérték össze erejüket. A találkozót lendületesen kezdték a csapatok, a Ferencváros jóval többet birtokolta a korongot. Az első percek legnagyobb helyzete ennek ellenére a FEHA19 előtt adódott, Győrffy közelről tesztelte Aranyt, a pakk szinte a gólvonal volt, de át nem ment rajta. A vendégek fölénye hét és fél perc után góllá érett, Kreisz Brúnó talált be szerencsés körülmények között, Zupancic épp ki akart szúrni a bárddal, de a korong a lába között átcsúszott, 0-1. Majdnem sikerült gyorsan válaszolniuk a fiataloknak, de Ambrus passzát Cizas nem tudta értékesíteni. Hét perccel a vége előtt Reiter ütőjében volt az egyenlítő találat, de sajnos ott is maradt, Arany védett. Jól játszott Anatoli Boganov együttese, az első sor kifejezetten aktív volt, a játékrész végén Trastasenkovs ütője alatt csúszott el egy kipattanó, pedig a kapu félig üresen tátongott. Sajnos a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, Karmeniemi talált be, 0-2.

Zöld-fehér lehetőségekkel indult a középső harmad, majd a szorításból kijőve Farkas László került helyzetbe, de a fiatal támadó nem tudott túljárni Arany eszén. Átvette az irányítást az FTC Zupancicnak többször is közbe kellett avatkoznia. A harmad közepén emberelőnybe került a Ferencváros, és bár a hátrány alatt jól tartották magukat a fiatalok, a kiegészülés pillanatában Farkas Lőrinc lövése talált utat a kapuba, 0-3. Hét perccel a harmad vége előtt a FEHA19 is emberelőnybe került, és sikerült is szépíteni. Farkas László hozta be szépen a korongot a harmadba, majd pontos átadását Ivády váltotta gólra, 1-3. Kiegyenlítettebbé vált a játék, Csollák veszélyes helyen adta el a korongot, de Zupancic résen volt. A vendégektől Tóth Adrián kettő plusz kettő perces kiállítása nyomán nagy esélyt kapott a Fehérvár a még közelebb zárkózásra. Sajnos sem a játékrész végén, se a záróetap elején nem sikerült betalálni, sőt Kulmalának volt a legnagyobb helyzete.

Öt az öt ellen aztán megszerezték a ferencvárosiak a negyedik góljukat, Betterridge Zupencic válla fölött lőtt gólt, 1-4. Ismét öt a négy ellen támadhatott a FEHA19, de hiába Farkas közeli próbálkozása, Arany és a zöld-fehér védelem állta a sarat, közben Bogdanov kapust cserélt, Tóth Balázs állt be. A túloldalon büntetett Forod Szabolcs csapata, Tóth Gergő volt eredményes, 1-5. Nem akart bemenni semmi a hazaiaknak, újabb emberelőnyt nem tudtak értékesíteni a fiatalok. A vége 5-1 lett a Ferencvárosnak, a visszavágó formalitásnak tűnik.