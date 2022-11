THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

A csoport összes mérkőzésére ezúttal a hét utolsó napján kerül sor, ezek közül kiemelkedik a Bakonycsernye felcsúti vendégjátéka. Ez a párosítás tavaly egyértelműen a csernyei csapat sikerével zárult, ugyanis a megszerezhető hat pontból négyet gyűjtöttek be. Érdekes lehet a tavaly még megye hármas, és egy csoportban szereplő Sárkeresztes és Sárszentmihály-Masterplast összecsapása. Az előző idényben a mihályiak Sárkeresztesen kikaptak 6-3-ra, míg hazai pályán is gólokban gazdag 3-3-at játszottak a felek. Nagy kérdés, hogy a jobban álló vendégek, vagy a sereghajtó keresztesi együttes kerekedik-e felül? Az erre az idényre teljesen „leült” bajnoki címvédő Herceghalom idén hazai pályán még nem nyert, és amennyiben folytatja ez évi jó szereplését a Videoton Baráti Kör csapata, akkor túlságosan sok babér most sem teremhet számukra.



2022. november 6., vasárnap, 13:30

Velence SE (10.) – Pákozd (11.), Sárkeresztes (14.) – Sárszentmihály-Masterplast (6.), Puskás Akadémia III. (2.) – Bakonycsernye (5.), Szár (8.) – Pátka (3.), Vál (1.) - Mány II.-Csabdi (12.), Herceghalom (13.) – Videoton Baráti Kör (4.), Fehérvárcsurgó (9.) – Etyek (7.)



AQUANTIS DÉLI CSOPORT

A csoport élén álló három csapat közül a legnehezebb dolga talán a Kisláng gárdájának lesz Beloianniszban, mivel a vendéglátók négy hazai mérkőzésükből csupán egyet veszítettek el. A KK Grain KFT.-Mezőfalva eddig több pontot gyűjtött idegenben, mint otthon, és ezúttal is ők a favoritok Abán. Már csak azért lehet ezt így kijelenteni, mert az Aba-Sárvíz ugyan hazai pályán két meccset játszott az ősz folyamán, de ezeket el is veszítette. A Baracs, Nagykarácsony, Polgárdi trió egyaránt 17-17 pontot szerzett, közülük előbbi kettő pályaválasztóként tovább gyarapíthatja ezek számát, ám a Polgárdira igencsak nehéz kilencven perc vár Adonyban.



2022. november 5., szombat, 13:30

Beloiannisz (8.) – Kisláng (2.)



2022. november 6., vasárnap, 13:30

Nagykarácsony (4.) – Szabadbattyán (12.), Baracs (3.) – Seregélyes (9.), Adony (7.) – Polgárdi (5.), Aba Sárvíz (11.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (1.), Előszállás (10.) – Káloz (6.)

Szabadnapos: Nagyvenyim (13.)