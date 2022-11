MEAFC-Miskolc - MÁV Előre SC-Foxconn 1:3 (-23, - 19, 23, -19)

Vezette: Barabás Barnabás, Soltész Róbert

MEAFC-Miskolc: Mc Laughlin 3, Kozsla 1, Komlósi 25, Kovács Z. 8, Árva 10, Csizmadia 13. Csere: Karóczi (liberó), Szabó P. 3, Simkó, Kapusi 1. Vezetőedző: Bagó László

MÁV Előre SC-Foxconn: Deliu 1, Kulcsár 8, Koci 20, Kholman 3, Doda 7, Bibók 3. Csere: Takács M., Szentesi (libetók), Boa 16, Szabó V. 6. Vezetőedző: Dávid Zoltán



Az NB I-ben szereplő, és ott jelenleg a tabella második helyén tanyázó MEAFC-Miskolc együttese nem adta olcsón a bőrét ezen a találkozón.

Az első szett első fele kiegyenlített játékot hozott, 7:7 után próbált meglépni a Loki ellenfelétől, ám 14-nél utolérték őket a házigazdák, és a vezetést is átvették. Ezt követően fej-fej mellett haladtak a felek, és csak nagy nehézségek árán tudták behúzni a játszmát a fehérváriak.

A folytatásban is hasonló volt a helyzet, felváltva vezettek a csapatok, majd 16:13-nál volt először hárompontos különbség a MÁV Előre javára. Ezt követően végig kezében tartotta a kék-fehér legénység a meccset, és nyerte a szettet.

A harmadik etap is szorosan alakult, ám az előzőekhez képest többet volt előnyben a házigazda, és a hajrát is jobban bírták, 20:19 után már nem sok teret hagytak ellenfelüknek, és a maguk javára fordították a játszmát.

A negyedik szettnek az eleje volt kissé nyögvenyelősebb Dávid Zoltán csapata számára, majd 10:13-as vezetésük jó alapot adott a továbbiakban, és még jobban faképnél hagyták a borsodiakat, megnyerve az összecsapást.

A párosítás visszavágójára 2022. november 22-én 19 órától kerül sor a Videoton Oktatási Központban.