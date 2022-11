A hétvégén ismét pattog a kosárlabda a hazai csarnokokban, három hét után folytatódik az NB I-es bajnokság. Az utolsó fordulóra október végén került sor, majd a válogatott világbajnoki selejtezői miatt nem rendeztek mérkőzéseket. A nemzeti csapatba ezúttal három fehérvári kapott meghívót, a gólgyáros hátvéd, ám irányítani is bármikor képes Vojvoda Dávid, valamint az irányítóként bevethető Somogyi Ádám és Pongó Marcell. Előbbi kettő Szarajevóban, a bosnyákok elleni vesztes meccsen parkettre lépett, természetesen a hétfői, Szombathelyen bonyolított, csehek elleni, magabiztos győzelem során is szóhoz jutottak címeres mezben, valamint a meccs utolsó két percében Pongót is pályára küldte Ivkovic Stojan szövetségi kapitány.

A folytatásban feszített tempó következik a bajnokságban, döntően szombat, szerda, szombat ritmusban. A hétvégén a három évtizeddel ezelőtti honi egyeduralkodó, aztán alászálló, a legmagasabb osztályba mindössze pár hónapja visszatérő Budapesti Honvéd SE látogat a koronázóvárosba. A fehérváriak a tabella harmadik helyén várják a derbit, négy győzelemmel és két vereséggel. Mindössze a listavezető Szolnok és a legutóbbi bajnok Falco helyezkedik előttük, mindkét élgárda 5-1-es mérleget produkált a korábbi találkozókon. Az albások első bajnoki meccsüket hosszabbításban elbukták Pakson, aztán közel hetven pontos különbséggel verték az Alba Regia Sportcsarnokban az oroszlányiakat, győztek Zalaegerszegen, valamint hosszabbítás után legyűrték a lefújás előtt egy perccel még közel tíz ponttal vezető, a végén elbambuló szegedieket. Körmenden remek első félidő után balszerencsés körülmények között, 86-83-ra kikaptak Matthias Zollner tanítványai, az utolsó derbin magabiztosan, végig vezetve, 101-73-ra múlták felül a tavalyi elődöntős Kecskemétet.

A Honvéd az utolsó előtti, 13. helyen várja a szombatot, mindössze egyszer nyertek, ötször pedig vesztesen vonultak le a játéktérről, csak a győzelem nélkül szerénykedő, hatszor vesztes Nyíregyháza helyezkedik mögöttük a táblázaton. A fővárosiak hazai pályán kaptak ki a Falcótól, 78-61-re, Pakson 75-71-re, a harmadik forduló hozta az első sikerüket, Oroszlányban diadalmaskodtak, 68-62-re. A piros-fehérek a ZTE-vel nem bírtak, nagy csatában, 83-76-ra győztek a vendéglátó zalaiak, pár nappal később, Szegeden 77-67 állt a táblán a lefújás után, legutóbb pedig Budapesten maradtak alul a körmendiekkel szemben, 74-66-ra.

- A Honvédot nem szabad lebecsülnünk, eddigi hat meccsük közül ugyan csak egyszer nyertek, de senkinek nem adták olcsón a bőrüket. A válogatott szünet után nehéz mérkőzésre számítok, ugyanis mindössze pár nap tudtunk készülni teljes kerettel. Természetesen nyerni szeretnénk, más célunk nem lehet – mondta a fehérváriak irányítója, Pongó Marcell.