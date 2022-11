A vasárnap rajtoló világbajnokság árnyékában Európa-szerte vívnak felkészülési meccseket a Katarról lecsúszó csapatok. A magyar válogatott idei utolsó két találkozóján nem szeretne foltot ejteni éves produkcióján.

A hatodik percben azonban Styles óriásit hibázott, röviden adott haza, Gerson Rodrigues eltolta a labdát Dibusz mellett, a magyar kapus pedig buktatta. A tizenegyest a sértett, G. Rodrigues nagyon magabiztosan lőtte a léc alá, 1-0. Az első 20 percben finoman szólva sem a magyar válogatott dominált. Gerson Rodrigues nagy kedvvel futballozott, s nehéz volt tartani, igaz, komoly gólhelyzetet nem tudtak kialakítani a hazaiak. Marco Rossi alakulata ugyan a találkozó előtt korai letámadásra készült, azonban ebből nem sokat villantott meg. Ha sikerült labdát szerezni, felállt védelem ellen kellett szövögetni a támadást, s a 23. percben egészen formás művet sikerült ölteni: a felcsúti Nagy Zsolt ívelt középre, Ádám készítette le a labdát lövésre Gazdagnak, a 11 méteres löket azonban épp Moris-kapust találta meg a kapu közepén. A következő, jobbról érkező beadás már pontot ért. Styles szerzett labdát ellentmondást nem tűrően, majd az egyik belső védő, Orban találta meg a másik belső védőt, Szalai Attilát, aki előrevetődve fejelt a jobb alsóba 14 méterről, 1-1. A szünetig már a magyar csapat futballozott fölényben.

A luxemburgiak a szünetben kapust cseréltek, s Szalai Attila majdnem hamar felavatta Ralph Schont, remekül fejelt a magyar védő egy szöglet után, a labda a kapust érintve pattant a jobb kapufa tövére. Rossi-kapitány hármat is cserélt, újoncot avatott, hiszen Ádám Martint a Genk csatára, Németh András váltotta. Továbbra is a mieink domináltak, s a 67. percben meg is fordította az állást, ráadásul a debütáló Németh András jóvoltából. A 19 éves Kerkez Milos küldte középre a labdát balról, a 20 esztendős Németh pedig néhány méterről a bal sarokba helyezett, 1-2. Azonban Luxemburg szintén újonc révén egyenlített. A semmiből, egy védelmi hibát kihasználva talált a kapuba Curci, 2-2. A debreceni Baráth Péter is bemutatkozott a válogatottban, így az utolsó 12 percben már egészen új összetételben küzdött a magyar csapat a győzelemért. Vagyis inkább a döntetlenért, mert a hazaiak riogattak, Curci ziccerét Dibusz védte lábbal.

A szépséghibát vasárnap 20.15-től a Puskás Arénában retusálhatja a magyar labdarúgó-válogatott, az év utolsó meccsén, Görögország válogatottja ellen.

JEGYZŐKÖNYV

Luxemburg –Magyarország 2-2 (1-1)

Luxembourg, 3571 néző. Vezette: Jonathan Lardot (belga)

Luxemburg: Moris (Schon, a szünetben) – Bohnert, Mahmutovic, Jans, M. Pinto – Barreiro, Olesen – Danel Sinani (Lohei, 59.), Dejvid Sinani, Borges Sanches (Curci, 71.) – G. Rodrigues (Rupil, 92.). Szöv. kap.: Luc Holtz

Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Fiola (Botka, 78.), Nagy Á. (Baráth P., 80.), Styles, Nagy Zs. (Kerkez, 58.) – Gazdag (Sallai, 58.), Szoboszlai (Kalmár, 87.) – Ádám (Német A., 58.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gól: G. Rodrigues (7. - tizegyesből), Curci (78.) ill. Szalai A. (25.), Németh A. (67.)

Sárga lap: Barreiro (25.) ill. Nagy Zs. (33.), Styles (85.)