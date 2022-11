A belga nyílt nemzetközi bajnoságon Reichert Jázmin, és Králl Máté ezüst-, Vereb Zsolt bronzérmet szerzett, Nagy Daniella a negyedik helyen zárt.

- Gyakran elindulunk ezen a nemzetközi versenyen, mivel egy remek megmérettetés, annál is inkább, mivel az alkalmazott szabályrendszer nem áll messze a felnőtteknél alkalmazottnál - tájékoztatott Bőke Béla vezetőedző. - Reichert Jázmin számára ez nagyon fontos volt, mert korosztályában ő lehet Kántor Viktória utódja. Jázmin a verseny szabályok sajátosságai miatt miután a döntőben döntetlenre végzett, súlykülönbséggel vetélytársa nyert. Meglepetésre nagyon jól szerepelt Králl Máté is, ha keményen beleáll a felkészülésbe tavasszal már meghatározó versenyző lehet nemzetközi szinten is.

Máté a következő versenyen, a törökbálinti IBK Nemzetközi Bajnokságon is rászolgált a bizalomra, mivel legyőzhetetlennek bizonyult. Reichert Jázmin hozta a kötelezőt és nyert, remekül melegített a krakkói PKB Európa-bajnokságra, ahová péntek hajnalban utazott el klubtársával Nagy Daniellával együtt. A klub még mindig csak 17 éves nagy reménysége Kántor Viktória a felnőtt mezőnyben bizonyított a Pest megyei versenyen, és állhatott fel a dobogó második fokára. A „vértesieket” összesen 17 fő képviselte Bőke Béla, Dezső Kata, Kertész Zoltán és Szabó Gábor irányításával. Kreitl Péter és Gudmon Gábor bíróként segítették a verseny lebonyolítását.

Fotós: Németh Krisztián

A klub eredményei a törökbálinti IBK Nemzetközi Bajnokságon:



Aranyérmes: Reichert Jázmin, Králl Máté 1.hely, Haag Dóra

Ezüstérmes: Bőke Béla, Somogyi Attila, Kuti Jázmin, Kuti Martin 2.hely Kántor Viktória (legharcosabb női különdíj), Reichert Hanna

Bronzérmes: Mészáros Marcell, Viszugyel Bálint, Tihanyi Zsófia, Laktos Luca, Nagy Daniella, Vereb Zsolt