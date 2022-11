- Amatőr meccseket felvonultató, de gálaszerűen megrendezett eseményt álmodtunk, és valósítottunk meg - mondta Pletser Ádám, a Cosmo Sport szakmai vezetője. - Célunk, hogy a sportolók számára versenyzési lehetőséget biztosítsunk, a nézőknek pedig élményt, ízlésesen berendezett nézőtérrel.

Több korosztály képviselői is szorítóba léptek, zömében 14-25 év közötti fiatalok vették fel a kesztyűt. Több székesfehérvári, és környékbeli egyesület bokszolói is kipróbálták magukat a különleges atmoszférában. A többi között a Colosseum Box Club, a Honvéd Szondi SE, a MÁV Előre ökölvívó szakosztálya, és a Törteli Box Club is képviseltette magát. Utóbbi a vezetőedző, Törteli Balázs révén minden mérkőzésen, hisz a bunyós bíróként működött közre.

A szervezők terveik szerint hagyományt teremtenének a Training Day-ből, két-három havonta hasonló körítéssel rendeznék meg az amatőr bunyósok számára a gálát.

A támogatói jegyekből befolyt bevételt a szervezők a Fema Állatmentők részére ajánlják fel.