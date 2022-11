MOL Fehérvár FC Női - Újpest FC Női 2-1 (1-1)

MOL Aréna Sóstó edzőpálya, 50 néző. V.: Kovács Fanni

MOL Fehérvár FC: Terestyényi - Tenyei-Tóth - Romanoczki, Jánosi, Simon - Szabó B., Bognár - Pécsi, Kozma, Szehofner - Földvári (Farkas G., 87.). Vezetőedző: Gajdóczi Tibor

Újpest FC: Papp P. - Mogyorósi, Benkő, Véglás (Bodor, 58.), Kiss F., Nagy Sz. Kreisz, Szalontai (Szabó J., 58.), Moldován, Dénes, Léner.

Gól: Pécsi (44., 50.) ill. Léner (43. - tizenegyesből)

Sárga lap: Romanoczki (16.), Szabó B. (89.) ill. Dénes (70.)

Már az első néhány fordulót követően kirajzolódott, hogy a kiesés elkerülése érdekében három csapat fut nagy versenyt a Simple Női Ligában. A 12 csapatos NB I-es bajnokság hátsó régiójában az Újpest FC, az újonc Szekszárd WFC, és a szintén "elsőbálozó" MOL Fehérvár FC harcol hétről-hétre a létfontosságú pontokért. A Vidi még az első fordulóban verte a Szekszárdot, majd nagyon fontos pontot szerzett az Astra otthonában - emellett minden meccsüket elvesztették -, így két vetélytársához hasonlóan 4 ponttal, de némi lépéselőnyből várhatta az Újpest FC elleni alsóházi rangadót.

Simon Franciska egyre biztosabb pontja a fehérvári védelemnek

Forrás: Nagy Norbert

Gajdóczi Tibor lányai tisztában voltak a találkozó jelentőségével, hiszen az egymás elleni eredmények életről, s halálról dönthetnek a végelszámolásnál. A harcos csatában mégis a lila-fehérek szereztek vezetést, Léner tizenegyesből talált be, 0-1. A gólt követő percben azonban rögtön válaszoltak a vidis lányok. Szabó Bernadett rövidre küldött szögletére Pécsi Dóra érkezett, s remekül perdített a kapuba, 1-1.

Pécsi egyébként a fehérváriak legjobbjaként rengeteget dolgozott, agilisen játszott, többször is veszélyeztetett, a fordulás után nem sokkal pedig álomszép egyéni megmozdulás végén fordította meg az állást. A felezővonaltól indulva a labdával hagyta faképnél az újpesti védőket, majd a kilépő kapus felett estében átemelve a labdát szerzett kapufás gólt, 2-1.

Kozma Réka (a labdával) előtt is adódott lehetőség a gólszerzésre, de a Vidi találatait most Pécsi Dóra jegyezte

Forrás: Nagy Norbert

-Nagyon kellett ez a győzelem, minden szempontból. Ahogy alakultak az eredmények azért is, valamint azért is, hogy lépjünk előre a célunk felé. Bent szeretnénk maradni az NB I-ben. Ugyanakkor azért is volt fontos nyernünk, hogy a lányok visszakapják a munkába fektetett hitüket - fogalmazott Gajdóczi Tibor, a Vidi női csapatának vezetőedzője. - El kellett hinniük újra, hogy ők is tudnak meccset nyerni. Korábban két-három évig nyertük zsinórban a mérkőzéseket az alsóbb osztályban, nem voltak hozzászokva a lányok ahhoz, hogy "elverik" őket. Tudni kellett azt is, hogy az első osztályban jóval erősebb csapatokkal találkoznak, de a sorozatos vereségeket mégiscsak nehéz feldolgozni. A munkával nincs gond, jól dolgoznak a lányok, motiváltak, jó irányba tartunk, de folyamatosan kell melózni, mert ez nem egy egyszerű szezon. A játékunk alapvetően megvolt, azonban fel kellett gyorsulnunk, s a játékosok közötti képességbeli különbségeket át kellett hidalnunk bizonyos dolgokkal. Egységesebbre gyúrtuk a csapatot a szezon elején, többet foglalkoztunk csapattaktikával, egyéni taktikával, egyéni fejlesztésekkel. Ami a legfontosabb: meg kellett tanulniuk a lányoknak, hogy minden meccsen 110 százalékot kell nyújtani. Hetente egyéni képzéseken fejlesztjük a játékosokat, vannak posztképzésre koncentráló edzéseink is. Javítani próbáljuk a technikát, az egyéni védekezést, az egyéni taktikát - engedett betekintést a hétköznapokba a tréner.

A négy profi játékost soraiban tudó MOL Fehérvár FC második győzelmével 7 pontos már az NB I-ben, a tabella 10. helyéről várja a jövő heti, kilencedik pozícióban 9 ponttal tanyázó Haladás elleni összecsapást, ami egy esetleges győzelem esetén előzéssel kecsegtet.

- A Haladásnak nem rossz a kerete, jól dolgoznak évek óta. Valamiért most ők is keresik a fonalat, remélem, hogy nem ellenünk találják meg. Pontot, pontokat szeretnénk szerezni jövő pénteken, hogy aztán kellő önbizalommal utazzunk a Szekszárd elleni rangadóra. Az sem lesz könnyű mérkőzés, az előrehozott meccsen is pontokért lépünk pályára - jelentette ki Gajdóczi Tibor.

A válogatott program miatti szünetben tréningekkel készülnek a Vidi hölgyei, nem vívnak edzőmérkőzést. A csapatjátékot csiszolják a napokban. Majd az őszi idény zárultával, december közepéig edzenek még a fehérvári lányok.