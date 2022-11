A közelmúltban Szlovákiában rendezték meg az erőemelők világbajnokságát. Györökné Kocsis Katalin a masters kategóriában végzett az élen az 56 kilogrammosok mezőnyében Raw Deadlift számban. A 45 éves sportember a világbajnokságon több korcsoportra osztott masters mezőnyben az M2-esek között (45 és 49 év közöttiek) végzett az élen erőemelésben. A versenyszámának a lényege, hogy gyakorlatilag az övön kívül minden segítség és felszerelés nélkül kell megmozdítani a súlyokat. Háromszor lehet emelni, és a legjobb teljesítmény számít bele a végeredménybe.

– Az edzőtársam Tóth Pál, az edzőnk Horváth Zsolt. Ez a hármas együtt vívta ki az eredményeket, a társam ötödik lett, Zsolt világbajnok lett Szlovákiában. Nélkülük nem sikerült volna, egymás munkáját segítjük, így juthattunk el oda, ahova végül is sikerült. Nagyjából nyolc hónap alatt értük el ezt az eredményt, az első nemzetközi versenyünk ez a világbajnokság volt. Erre a beugró esemény a soroksári liga kupa volt, ez volt az alapja, hogy bekerüljünk a professzionális liga keretébe. Így már mehettünk nemzetközi versenyre – mondta lapunknak Györökné Kocsis Katalin.

Bár Katalin életében mindig jelen volt a sport, korábban röplabdázott és atletizált is, a világbajnoki aranyérem nyolc hónap kemény munka eredménye volt. Egy siófoki verseny indította el őt és edzőtársát ezen az úton 2021 nyarán.

A világbajnoki címért járó érem és emlékplakett

Forrás: Györökné Kocsis Katalin

– Szerettünk volna versenyezni a siófoki megmérettetés után, így megkerestük Horváth Zsoltot, hogyan tudnánk ebbe belecsöppenni. Először tavaly nyáron kezdtünk bele kisebb versenyekkel, majd az idén már tudatosan mentünk a különböző megmérettetésekre. Figyeltük hol kell elindulnunk ahhoz, hogy még nagyobb versenyeken tudjunk elindulni. Februártól októberig keményen dolgoztunk ezen, nyolc hónap alatt pedig eljutottunk oda, hogy világbajnokságon szerepelhettünk – nyilatkozta a 45 éves sportoló, majd kitért a sport jelentőségére is az életében. – Én mindig is sportoltam. Amíg nem voltak gyerekeim és fiatalabb voltam, akkor röplabdáztam. Ahogy korosodik az ember, a sport egyre jobban hiányzik, de a röplabda és az atlétika már nem volt lehetséges. A konditerem mindig közel állt hozzám, a gyerekek mellett bennem maradt a kitartás a rendszeres mozgás felé. Az elmúlt pér évben egyre jobban hiányzott valami, erőtlennek éreztem magam kicsit, öt évvel ezelőtt visszamentem a konditerembe. A COVID közbeszólt, két és fél évig ingatag volt, hol lehetett, hol nem lehetett menni edzeni. Nagyjából másfél ezelőtt lehetett visszatérni rendesen. Közben otthon is elkészült a saját konditermem, most már nincs akadálya a sportolásnak. Ha versenyzünk, nem tehetjük meg, hogy leengedünk, mert pár hetente van valamilyen megmérettetés, nincs megállás. Maga a versenyzés ténye nagy motiváció számunkra.

Györökné Kocsis Katalin a munka mellett érte el ezt a fantasztikus eredményt, elmondása szerint élete legjobb munkahelyén van, jelenleg minőségügyi asszisztensként dolgozik. A sport világában a következő nagy verseny a Mikulás Kupa lesz, majd a jövő évben először Skóciában Európa-bajnokság, majd Magyarországon világbajnokság lesz.