Bíró Attila együttese sűrű éven van túl, hiszen a hazai, sikeres világbajnokság után nyár végén az Európa-bajnokság nem úgy sikerült, ahogy azt a lányok eltervezték, majd a múlt héten a Világliga szuperdöntőjében volt jelenésük a lányoknak. A tornán folyamatosan javuló játékkal, az elődöntőben az USA gárdáját megverve jutottak el a magyarok a fináléba. Az aranyért folytatott csatában Spanyolország volt az ellenfél, az első hely büntetők után végül a bírók által kissé támogatott házigazdáé lett. Garda Krisztina, a DFVE csapatkapitánya is az utazó keret tagja volt, de az Új-Zéland elleni mérkőzés után nem kapott lehetőséget.

– Egészségügyi okai voltak annak, hogy a torna második felében nem tudtam játszani, kisebb betegséggel küszködtem. Új-Zéland ellen tervezett volt a kimaradásom, utána nem. Nagyon sajnáltam, mert szerettem volna játszani, viszont azt gondolom, hogy a csapat maximálisan helytállt a Világliga szuperdöntőjében. A hét folyamén sokat fejlődtünk magában a csapatmunkában, az együtt játékban. Sajnálom, hogy a döntő így alakult, nyilván fájó a vereség. Meg kell tanulnunk, hogy hasonló szituációban meg kell próbálnunk még eggyel több jó védekezést bemutatni, vagy támadásban még eggyel több gólt lőni – nyilatkozta lapunknak Garda, majd kitért arra, hogy a kontinenstorna után mennyit jelentett nekik ez a siker. – Az Eb után többen is lenyilatkoztuk, hogy nem feltétlenül az eredmény volt a csalódás, mert nagyon erős és kiegyenlített az európai élmezőny, hanem a mutatott játék volt nagy negatívum. Elsősorban magunknak szerettük volna megmutatni a Világligán, hogy igenis jók vagyunk és az Eb csak egy kisiklás volt, egy olyan dolog, amiből nagyon sokat lehet majd a későbbiekben tanulni.

A dunaújvárosi Geraldine Mahieu is a keret tagja volt, kiemelte, a spanyolok elleni csoportmeccshez képest fontos volt, hogy bizonyos játékelemekben javuljanak a döntőre.

– Az amerikaiak elleni mérkőzés nagyon jó volt, jól kommunikáltunk egymással, mindenki csak a feladatra fókuszált. Nagyon szép vízilabdát mutattunk be. Spanyolországgal a csoportkörben is találkoztunk, akkor nagyon sok kiállítást kaptunk és nem nagyon működött a védekezésünk. A döntőben először is az volt a kulcs, hogy ebben a két játékelemben javuljunk. Nem kaptunk annyi kiállítást, a jó védekezés pedig a támadásra is pozitív hatással volt – mondta „Zsuzsi”.

Sok pihenője nem volt a két válogatottnak, hiszen pénteken 19 órától az FTC csapatát fogadja Mihók Attila együttese a Magyar Kupában, a visszavágót szombat este rendezik a fővárosban.

– Eléggé nehéz lesz ez a párharc, papíron a Ferencváros esélyesebb – nyilatkozta a Magyar Kupa kapcsán Garda. – Bár ott is voltak távozók, akik fontos szerepet töltöttek be az együttes életében, de olyan igazolások érkeztek hozzájuk, akik pótolják az elődöket, sőt, lehet többet is hozzá tudnak tenni. Nem feltett kézzel ugrunk majd a medencébe, még ha tudjuk, nem feltétlenül nekünk áll a zászló. Azt szeretném, hogy felszabadultan játszunk, ez legyen igaz a kevésbé rutinos játékosokra is, akik még nem éltek meg ehhez hasonló párharcot testközelből. Ez lesz magunkkal kapcsolatban a legnagyobb nehézség. Bízom benne, hogy két nagyon jó meccset játszunk majd a Fradival, aztán majd az eredményt meglátjuk.