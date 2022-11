A nyáron megfiatalodó Dunaújvárosra minden hétvégén jut egy nagy kihívás. A múlt héten a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Gurisatti Grétával felálló FTC volt az ellenfél. Az első mérkőzésen a Fejér megyeiek bravúros 8-8-as döntetlent értek el hazai medencében, majd másnap a fővárosban már nem adott kegyelmet a Ferencváros, így a fővárosiak jutottak tovább.

– A Fradi elleni párharc első mérkőzése tényleg nagyon jól sikerült, koncentráltan és éretten játszott mindenki. Nyilván sajnálom, hogy a második találkozó így sikerült, de ha megnézzük a papírformát, akkor a Fradi erősebb csapat. A párharc után mindenképpen bizakodóak lehetünk, az egész csapattal és a jövővel kapcsolatban. Ennek a szellemében várjuk a mostani hétvégét is – nyilatkozta lapunknak Garda Krisztina.

A következő napokban a a Len Kupa helyét átvevő Bajnokok Ligája selejtezőjében játszik a DFVE, Rómában a Spandau 04 Berlin (német), a SIS Roma (olasz), az Ethnikos Piraeus (görög) és a Mulhouse WP (francia) gárdái közül kell kettőt megelőzni a továbbjutásért.

– Két olyan csapat van, akik verhetőek, nem becsülünk le senkit, de a Mulhouse és a Berlin két olyan együttes, akiket le tudunk győzni. A Róma eléggé magas szintet képvisel jó néhány olasz válogatott játékossal, és van még az Ethnikos, amely gárda a LEN-kupa címvédője. A tavalyi évhez képest gyengültek talán, minden jó meccsért és pillanatért majd meg kell küzdenünk a tornán – mondta az esélyekről Garda. – Szerdán érkeztünk a helyszínre, akkor még úgy volt, hogy csütörtökön már játszunk, de aztán a pontos beosztás szerint pénteken ugrunk először a medencébe. Péntek este a Mulhouse ellen kezdünk, ők már addigra játszanak egy meccset, így már játékban lesznek, de azt gondolom, ennek nem szabad problémát okoznia, hiszen mi is folyamatosan edzünk és játszunk. Nem kell erre rágörcsölni, csak be kell menni a vízbe, meg kell próbálni a maximumot kihozni magunkból. Nem lesz könnyű dolgunk, mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért, a harmadik helyre odaérhetünk, de adott esetben előrébb is kerülhetünk. Bízom benne, hogy sikerül tovább lépnünk.