Nagyon jó iramú mérkőzést játszott a két együttes szombat délután a Tüskecsarnokban. Az első harmadban felváltva akadtak helyzetek mindkét kapu előtt, majd a folytatásban enyhe mezőnyfölényben játszottak a franciák, de a magyar támadásokban is bőven megvolt a veszély. A vezetést a vendégek szerezték meg, de egy fehérvári Nilsson-Terbócs összjáték után utóbbinak sikerült egyenlíteni az utolsó percekben. A közelmúltban jó néhány Volán-mérkőzés ért véget túlórában, sőt Kevin Constantine irányításával a válogatott két találkozója is hosszabbításba torkollott. Míg csütörtökön a japánok ellen a mieink kerültek ki győztesen ebből a szituációból, ezúttal a francia nemzeti csapat döntötte el maga javára a mérkőzés sorsát, így ők jutottak be a torna fináléjába.

– Egyelőre próbáljuk a saját stílusunkat megtalálni, és alkalmazkodni a játékrendszerhez. A védelmünk jól játszott és elsősorban erre is koncentráltunk ezen a mérkőzésen. A hoki legnehezebb része elsajátítani és megszokni a támadások kivitelezését, mert ebben sokat nyomnak a latba az egyéni képességek és a játékosok közötti összhang. Ezért először a védelmünkre koncentrálunk – mondta a vezetőedző a szövetség honlapjának.

Első ízben volt a felnőtt válogatott tagja Németh Kristóf, a Hydro Fehérvár AV19 játékosa a negyedik sorban kapott szerepet.

– Örülök, hogy bemutatkozhattam a válogatottban. Sajnos nem indult győzelemmel, de holnap új nap egy újabb mérkőzéssel, rögtön lehet javítani. A franciák jól játszottak, két emberrel is letámadtak, taktikusan hokiztak, a győzelem sorsa csak a hosszabbításban dőlt el. Sajnos Fehérváron sem jövünk ki jól a hasonló helyzetekből, tegnapelőtt a válogatottal nyertünk a ráadásban, most nem sikerült – értékelt honlapunknak a fiatal támadó.

– A hosszabbításokban szinte már egy egész meccset lejátszottunk ebben a szezonban. Azt gondolom, hogy talán jobb tempónk volt, mint a japánok ellen, élesebben játszottunk. Ahogy a szövetségi kapitány is mondta, az új elemek elsajátítása hosszú folyamat lesz a keret nagy részének. Meg kell találni azokat az elemeket, amelyek fekszenek nekünk. Ezekből sokat használunk a Volánban is, így ezek nekünk fehérváriaknak kicsit könnyebb. De a többieken is látszódik, hogy a torna előtt sokat foglalkoztak a taktikai tanácsokkal. A jövőben azonban oda kell figyelnünk a kiállításokra, az A-csoportos világbajnokságon olyan csapatok lesznek, amelyek ezeket az előnyöket ki fogják használni – nyilatkozta a Fehérvár csatára, Erdély Csanád.

A magyar válogatott mivel kikapott Franciaországtól, így a torna bronzmérkőzésén lesz érdekelt. A dobogó harmadik fokáért vasárnap 15 órától lép jégre Kevin Constantine alakulata Ukrajna ellen.