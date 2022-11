Spanyolország – Magyarország 15-11 (3-2, 6-2, 4-3, 2-4)

Gólszerzők: B. Ortiz 4, A. Espar 3, Ruiz 2, Forca 2, Garcia, Perez, González, Leitón, illetve Faragó 3, Máté 2, Hajdú 2, Parkes, Keszthelyi, Pőcze, Garda.

A két csapat utoljára az ősz eleji Európa-bajnokságon találkozott egymással, akkor a spanyolok 15-11-re nyertek. A csütörtöki találkozót is jobban kezdték a házigazdák, az első nyolc percben háromszor is betaláltak fórban, de a mieink ekkor még tartották az iramot, az első nyolc perc végén 3-2-öt mutatott az eredményjelző. A második játékrész már kevésbé alakult szépen a két dunaújvárosi játékost (Garda Krisztina és Geraldine Mahieut) a soraiban tudó magyar válogatottnak, Spanyolország többször is előnyben támadhatott, és ezekből be is találtak, így félidőre már egyre jobban kinyílt az olló, 9-4.

A harmadik negyed bár Faragó góljával kezdődött, a folytatásban nem sikerült faragni a differencián, ezt a játékrészt is a hazaiak nyerték. Az utolsó etap 13-7-ről indult, aztán nagy hajrát futott Magyarország, és ezt a nyolc percet 4-2-re nyerte meg Bíró Attila együttese, 15-11. A dunaújvárosiak közül Garda egyszer talált be.