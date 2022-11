2022. november 5., szombat, 13:30

Sárbogárd (2.) – Lajoskomárom (5.)

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Tordason az első félidő kiegyenlített játékot hozott. Elég kemény mérkőzés volt, benne volt a kiállítás, amit sajnos mi hoztunk össze előbb igaz nem durvaság történt, hanem a 16-oson belüli kezezés miatt. A félidő előtt nemcsak gólhátrányba, hanem emberhátrányba is kerültünk ezáltal. Jókor jött a szünet, sikerült átbeszélni a mindent, és aránylag jó mentalitással mentünk ki a második játékrészre. Bő tíz perc alatt megfordítottuk az állást, majd a Tordas kiegyenlítette a létszám hátrányt és a hajrában tettük magabiztossá a győzelmünket, amely a második félidei játékunk alapján megérdemelt. Egy harcos, agresszív, kűzdős csapat ellen szép eredménynek tartom. Az Enying jobban kezelte a Lajoskomáromnál a legutóbbi fordulóban a találkozójuk rangadó jellegét, de mi kellő tisztelettel állunk az összecsapás elé, ám úgy érzem, hogy ezt a meccset „be kell húznunk", A tiszteletből adódóan elismerjük a Lajoskomárom tudását, olyan hibát nem akarunk elkövetni, hogy lekezeljük őket. mert egy átalakult, jó csapat lettek, amely még ugyan nem forrott ki teljesen, ám azért vannak a nagyon jó eredmények mellett néha gyengébb periódusaik is. Nem lehet más célunk, mint, hogy hazai pályán nyerjünk, örülnék annak, hogy ez egy látványos mérkőzésen sikerülne.

2022. november 6., vasárnap, 13:30

Martonvásár (15.) - Ikarus-Maroshegy (7.)

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - A Ferencvárosnál vagyok már tizenkét esztendeje mint scout, amikor pedig Szombathelyen éltem az Illés Akadémián a dolgoztam. Ezen kívül pedig Szombathely mellett van egy település, Tanakajd, ott voltam U19-es edző. Megmondom becsülettel a Fejér megyei I. osztályt nem nagyon ismertem korábban, mindig olvastam róla előtérbe helyezve a martoni csapat szereplését. Megnéztem több videót és mérkőzést, még ismerkedem és tájékozódom a helyi körülményekről. A Főnix FC ellen kitett a csapat magáért, annak ellenére, hogy az elmúlt hetek bonyodalmai után nagyon kicsi az edzés látogatottság, és így nehéz olyan játékrendszert kialakítani, amely megfelelő. Vasárnap látszott az, hogy edzés nélkül elfogytunk erőben, de szerintem mindenki kihozta magából fizikálisan a száz százalékot. Amennyiben jobb állapotban lettünk volna sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Mindenképpen szeretném, ha a csapat megszerezné az idei első győzelmét a hétvégén. Az lenne az ideális, ha kialakulna egy olyan játékrendszer, amelyet szeretnék, mert akkor egy kicsit könnyebb lenne, mintha nekünk kellene alkalmazkodni folyamatosan a másik csapathoz.

MÁV Előre FC Főnix (4.) – Csór Truck-Trailer (12.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Vasárnap egy felforgatott Martonvásárral játszottunk, és végig nyomás alatt tartottuk őket. Viszonylag korán rúgtuk a gólt is, úgy érzem a teljesítményünk most nagyjából rendben volt. Nagyon kicsit változtattunk a játékunkon, más összeállításban szerepeltünk és ebből úgy tűnik jól jöttünk ki. Természetesen hazai pályán szeretnénk nyerni, a céljainkról még nem mondtunk le, független attól, hogy hat pontos hátrányban vagyunk az első helyezettől. Minden mérkőzésre, így a Csór elleni találkozóra is készülni kell, hiszen a 90 perc alatt fog eldőlni, hogy melyikünk a jobb csapat. Játszani fogjuk a saját játékunkat, és megpróbáljuk feltörni minél előbb a védelmüket, mivel az idő mindig annak a csapatnak dolgozik, amely védekezik.

Mányi TK (9.) - Bicske II. (14.)

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - A sebek nyalogatására feltétlenül jól jött a kéthetes szünet számunkra, nagyon kevesen vagyunk, mert a sérülések miatt elfogytunk. 14-15 fővel edzett a csapat, de ugyanúgy megvolt a heti három foglalkozás, és ezzel együtt a terhelés, mintha hétvégén meccset játszottunk volna. Igazság szerint már várjuk azt, hogy játszhassunk! A Bicske II. ellen biztosan nagyon nehéz mérkőzés lesz, mivel ellenfelünk egyre jobban felveszi a fonalat az osztályban, tehetséges és ügyes fiatalokkal. Az, hogy ők az alsóházban vannak, nem mutatja a valós erejüket. Vass Márton a kéztörése után rögzítő kötéssel már tud játszani, a kapusunk Ténai Attila szintén kéztörés után van, de ő még nagy valószínűséggel nem léphet pályára.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Tóvill Kápolnásnyék (3.)

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Szombaton, Bicskén az egyik legnehezebb mérkőzésünket játszottuk az idényben. Nagyon jó iramú összecsapáson sikerült megszereznünk a három pontot. Gratulálni tudok hazai gárdának, egészen biztos vagyok benne más csapatok életét is meg fogják nehezíteni. Figyelembe vesszük azt, hogy a Kápolnásnyék milyen eredmény sorral rendelkezik, nem láttam még őket játszani idén, de hallottam azt, hogy a futballt játszó csapattal kell felvennünk a versenyt. Mindenképpen jobban kell figyelnünk, minden csapat ellen nehéz, és ellenük sem lesz könnyű, nem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése. Amennyiben a helyezéseket nézzük ez egy igazi rangadó lesz, bár számunkra lassan minden mérkőzés rangadó jelleget ölt, hiszen mindenki bennünket akar megverni és senki nem adja magát ingyen.

Ercsi Kinizsi (11.) – Sárosd (10.)

Flórián Gábor az Ercsi Kinizsi elnöke: - Igazán nem tudjuk mi történt vasárnap Kápolnásnyéken, ilyen szériában vagyunk... Valami az utóbbi időben eltörött, az okát keressük, ettől függetlenül a célokat tudja az edző és tisztában vannak vele a játékosok is. Az edzések látogatottságával nincs probléma, rendesen dolgozik a társaság. Amennyiben berúgnánk a ziccereinket, és a kapufáról befelé pattanna a labda, akkor könnyebb lenne a helyzetünk, és más lehetett volna a meccs végeredménye... Nehéz mérkőzést várok a Sárosd ellen, dacára annak, hogy a tavalyi, ellenük pályára lépő, és 5-1 re nyerő csapatból kilencen játszottak legutóbb Kápolnásnyéken. Nem mi vagyunk a párharc esélyesei, bár többször megnéztük a Sárosdot idén. Lesznek hiányzóink vasárnap, Jerzsabek Botond többet nálunk nem lép pályára, Takács Márió és Csányi Dávid sérültek. A cukorgyári pályán rendezzük a mérkőzést, a pályánk állapota jelenleg olyan, hogy azon meccset játszani nem lehet.

Enying (8.) - Bodajk SE (13.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - A Nyék elleni hazain nem ment rosszul a játék, s csak egy hajszálnyira voltunk a bravúros pontszerzéstől. Egyszerűen egy jobb csapattal álltunk szemben. Egyébként a hatalmas mentális nyomás miatt akár egy nagyobb pofonba is beleszaladhattunk volna. Közvetlenül a mérkőzést megelőzően kellett ugyanis kórházba szállítani csapatunk egyik meghatározó játékosát, így kisebb csoda volt a csupán egygólos különbség. Aztán Sárosdon sajnos nyoma sem maradt a lendületnek. Semmi sem úgy alakult, ahogy azt reméltük. Nem feküdt a szombati játéknap és a pálya viszontagságaival járó kihívásokat sem tudtuk kellően lekezelni.

Levontuk a következtetéseket és a szünetet csapatépítésre használtuk. A játékosok tudatosan tüzelték egymást egész héten, sarkallva az egész csapatot a jobb teljesítményre. Úgy tűnik ennek meglett a gyümölcse, hiszen egy rendkívül felszabadult, pontos, határozott focit mutattunk a Lajoskomárom otthonában. Nagyszerű lenne, ha minden mérkőzésre ilyen motiváltan tudnánk pályára lépni. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez alkalommal ellenfelünkre hárult a nagyobb nyomás, s ez szemmel láthatóan negatívan hatott a játékukra. Sikerült a hibáikat kihasználnunk támadások során, s a védelmünk határozott fellépése ellen nem volt ellenszerük, nem tudtak “satuba szorítani” minket. Teljesen megérdemelten hoztuk el a 3 pontot. Nagy hiba lenne, ha fejünkbe szállna a dicsőség s alábecsülnénk a Bodajkot. Ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Itt nekünk lesz veszíteni valónk, hisz mindenki győzelmet remél vasárnap. Nem szabad engednünk, hogy emiatt görcsösség üljön a csapatra, s ez befolyásolja a játékunkat. Minél előbb szerezzük meg a vezetést annál korábban tudjuk játszani a saját focinkat, s ezáltal irányítani a mérkőzést. Hiszek benne, hogy a lefújás után olyan vastaps kíséri le a csapatot a pályáról, mint Lajoskomáromban.

Szabadnapos: Tordas R-Kord (6.)