A város polgármestere előszavában kiemelte, nagyon örül, hogy a világ legnépesebb országának utánpótlás kézilabdázói elfogadták a meghívást, hétfőn este kicsit megismerhetik a várost és a városházát.

- Megtisztelő, hogy Magyarországot és Székesfehérvárt választották a hosszú felkészülés helyszínéül, közel egy évet nálunk töltenek. Úgy gondolom, jobb helyet nem is választhattak volna az edzőtáborozásra. Biztosan nem könnyű ilyen hosszú időt a hazájuktól, szeretteiktől meglehetősen távol tölteni, remélem, az elkövetkező időszakban a koronázóváros második otthonuk lesz. Az pedig biztos, ha ezentúl a világversenyeken látjuk a kínai csapatot, a magyar együttes mellett biztosan nekik szurkolunk majd. Tudjuk, Kínában komoly fejlődésen ment át a sportág az utóbbi években, nagyon remélem, ehhez mi is hozzájárulunk majd. A hétvégén találkozott a dél-ázsiai együttes az Alba FKC korosztályos együttesével, a vendégek két góllal nyertek.

A város első embere elmondta, az 1050 éves múltra visszatekintő Székesfehérvár kínai léptékkel mérve nem nagyváros, hazai szinten viszont az. Ötszáz éven át itt koronázták királyainkat, nem csak a magyar történelem, a jelenben az ipar, a kultúra és a sport tekintetében is jelentős.

- Sikeres sportesemények után itt, általában a díszteremben fogadjuk jól szereplő sportolóinkat, csapatainkat, de válogatottakat ritkán. E tekintetben egyedülállónak mondható ez az összejövetel.

A közös fotók után Cser-Palkovics András végigvezette a küldöttséget az épületen, megmutatta a saját irodáját is, sőt, aki akart, a várost irányító politikus székére is leülhetett. Elsőként a kínai küldöttséget vezető Mrs. Wang foglalt helyet az ülőalkalmatosságon.

A kínai ifjúsági válogatott tagjait fogadta a városházán Cser-Palkovics András polgármester

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

A Kínai Népköztársaság kézilabdás szövetségének választása azért esett Fehérvárra, mert három esztendeje, a 2019-ben, Japánban, Kumamoto városában rendezett, felnőtt, női világbajnokságon a magyar szövetség vezetői megbeszélést folytattak, sőt, együttműködési megállapodást is kötöttek az ázsiaiakkal. Azonban az egész világot érintő világjárvány miatt az elmúlt két esztendőben ezt a megállapodást nehéz volt tartalommal megtölteni, két hónappal ezelőtt, szeptember elsején a kínaiak megérkeztek Fehérvárra. A szerződés értelmében az ország női ifiválogatottja pályára lép a hazai ifibajnokság második vonalában, a Nyugati-csoportban. A nemzeti együttes tagjai Fehérváron élnek, a Köfém Sportcsarnokban gyakorolnak és vívják bajnoki mérkőzéseiket. Amennyiben megnyerik a pontvadászatot, továbbá úgy döntenek, hogy a 2022-23-as szezonban is maradnak, úgy a legmagasabb osztályban szerepelhetnek. Az Alba FKC munkatársai menedzselik a szereplésüket. Hazájukban bajnoki mérkőzéseket nem vívhatnak, ugyanis ott a versenyrendszer még nem alakult ki a kézilabdában, a szeptembertől májusig tartó időszak kiváló lehetőséget teremt a fejlődésre. A csapat edzője a montenegrói Suzana Lazovic, Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes beálló. Lassan egy éve dolgozik a csapattal, az első nyolc hónapban mérkőzést nem is vívtak, erre Fehérváron bőven akad lehetőségük.