Jegyzőkönyv

Magyarország – Ukrajna 1-2 (0-2, 0-0, 1-0)

Tüskecsarnok, 1346 néző. V.: Pálkövi, Rencz, Kedves, Szabó.

Magyarország: Horváth D. – Fejes, Szirányi, Galló, Schlekmann, Páterka – Garát, Pozsgai, Vincze (1), Sárpátki 1, Vas – Dóczi (1), Kiss R., Nagy K., Császár, Szigeti – Vokla, Pokornyi, Tóth R., Ambrus, Kreisz. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Ukrajna: Zakharchenko – Merezhko (1), Ratushnyi, Krivosapkin 1, Lyalka, Nimenko – Matusevich, Pangelov, Mazur, Mikhnov, Peresunko – Andreikiv, Hrebenyk, Korenchuk, Symchuk, Trakht 1 – Tolstushko, Tselogordtsev, Panchenko, Ruzhnikov, Vorona. Vezetőedző: Vadim Shakhraychuk.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 31-32.



A mieink Japán elleni hosszabbításos sikerrel rajtoltak a tornán, majd a pénteki szünnapot követően szombaton Franciaország ellen lépett jégre a magyar válogatott. Pörgős, jó tempójú találkozót vívtak egymással a felek. A vezetést Franciaország szerezte meg, majd Terbócs révén az utolsó percekben sikerült a mieinknek egyenlíteni. A hosszabbítás sajnos mindössze tizenkilenc másodpercig tartott, a franciák nyertek, így ők jutottak be a döntőbe. A magyar válogatottban az előzetes terveknek megfelelően ezen a mérkőzésen jutott szóhoz a legtöbb fehérvári játékos, Horváth Milán, Stipsicz Bence, Hári János, Erdély Csanád, Terbócs István is bevetésre került, valamint debütált a nemzeti csapatban Henrik Nilsson és Németh Kristóf.

– Örülök, hogy bemutatkozhattam a válogatottban. Sajnos nem indult győzelemmel, de holnap új nap egy újabb mérkőzéssel, rögtön lehet javítani. A franciák jól játszottak, két emberrel is letámadtak, taktikusan hokiztak, a győzelem sorsa csak a hosszabbításban dőlt el. Sajnos Fehérváron sem jövünk ki jól a hasonló helyzetekből, tegnapelőtt a válogatottal nyertünk a ráadásban, most nem sikerült – értékelt lapunknak a fiatal támadó.

A vasárnapi bronzmeccsre is jutott fehérvári debütálás, Rajna megsérült a bemelegítés során, így a Hydro Fehérvár AV19 kapusa, Horváth Dominik kapott bizonyítási lehetőséget első felnőtt válogatott mérkőzésén. Ezen a napon több kulcsembert is pihentetett Kevin Constantine, a Volánból a mezőnyben Ambrus Gergő szerepelt az összeállításban. Horváthot rögtön próbára tette Symchuk, de a hálóőr védett. Sajnos pár perccel később már ő is tehetetlen volt, Trakht elé centereztek jól, a támadó pedig kihasználta a ziccert, 0-1. Nem játszott rosszul a kissé tartalékos magyar csapat, Vincze az első percekben két ízben is nagy helyzetbe került, de Zakharchenko hárított mindkét alkalommal. Az ukránok ellentámadásaiban is volt veszély, Merezhko középről eleresztett bombáját kellett fognia Horváthnak. Támadt a magyar együttes, de újabb gólt a vendégek szereztek, Krivosapkin lépett ki ziccerben és nem hibázott, 0-2.

A középső harmad ukrán emberelőnnyel indult, de Horváth tartotta a csapatot hátulról. Kevésbé volt lendületes a második játékrész, komoly helyzetek nem adódtak egyik oldalon sem. Nyolc perc elteltével Pozsgai távoli lövését kellett hárítania Zakharchenkónak, a túloldalon Peresunko hatalmas lehetőségénél védett nagyot Horváth. A idő múlásával egyre jobban nyomott Magyarország, Nagy Krisztián cselezte be magát szépen a kapu elé, de lövését fogta a kapus.

Az utolsó harmadnak nehéz, bár nem lehetetlen helyzetből vágott neki Magyarország, azonban a szituáción nem segített, hogy Szirányi kiállítása után rögtön emberelőnybe került Ukrajna. Bár voltak meleg pillanatok a magyar kapu előtt, Horváth és a védelem állta a sarat. Nem könnyítette meg saját dolgát a hazai csapat, hiszen ismét öt a négy ellen támadhattak az ukránok, ugyanis a mieink túl sokan voltak fent a jégen, de ezt a hátrányt is kihúzták Kevin Constantine fiai. Öt az öt ellen letámadtak a mieink, többször beszorultak az ukránok, az Ambrussal felálló negyedik sor is veszélyesen játszott. Közben a sárga-kékeknek is megvolt a sansza, hogy lezárják a mérkőzést, de Lyalka nagy helyzeténél Horváth hatalmas bravúrral hárított. Hét perccel a vége előtt megtört a jég, Sárpátki lőtte ki az alsó sarkot szépen, 1-2. Felpörögtek a csapatok, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, Nagy Krisztián közel állt az egalizáláshoz. A legvégén a kapusát is levitte Kevin Constantine, de hiába feküdt már a komplett ukrán védelem, nem sikerült az egyenlítés. A torna bronzérmese Ukrajna lett, Constantine egy negyedik hellyel debütált a magyar válogatott kispadján.