A MÁV Előre SC-ST Solar csapata az eddig lejátszott három fordulóban egy mérkőzést megnyert, kettőt elveszített. Legutóbb a címvédő Vasas Óbuda együttese ellen ugyan kikaptak, de voltak a meccsnek olyan momentumai, amelyek a feltétlenül figyelemre méltóak. Nem játszott alárendelt szerepet a Loki, és erre fókuszálhatnak Nagy Fanni vezetőedző tanítványai a ma szombaton 19 órakor kezdődő összecsapáson is. Ráadásul az utóbbi hetekben igencsak megismerhették az UTE gárdáját, nyugodtan készülhetnek belőlük, hiszen a Magyar Kupában kétszer találkoztak. Igaz mindkét párharcot elveszítették 3:1-re, de akik ott voltak a VOK-ban láthatták, hogy összességében hiába maradtak alul Vajda Beátáék, a harmadik szettben megmutatták, hogy nem verhetetlenek a lila-fehérek. A visszavágón ugyan nem nyújtottak extra-játékot, és ennek Nagy Fanni a meccs után hangot is adott. Ezt követte a Vasas Óbuda elleni, a már említett mérkőzés, amely után már korántsem volt elégedetlen a tréner.

- A vereség ellenére szeretnék gratulálni a játékosaimnak! Nagy harcra kényszerítettük a Bajnokok Ligájában is sikereket arató ellenfelünket! – mondta a találkozó után.

Nem vitás a csapat vissza szeretne vágni a kupabúcsúért, erről beszélt a center Csabai Szonja is.

- Izgatottan várjuk a mérkőzést, egész héten gőzerővel készülünk. Szeretnénk bizonyítani és bezsebelni a győzelmet!

A fiúk a 7. fordulóban a tabella élén álló, bajnoki címvédőt fogadják 18:30-kor a VOK-ban. A fehérváriak jelenleg az ötödik helyen tanyáznak a tabellán, és szeretnék meglepni ellenfelüket.

- A hazai pálya előnyt adhat nekünk és ezt ki is használnánk. Szeretnénk kijavítani az előző meccset, harciasan és tűzzel telve felmenni a pályára. Mindenki nagyon szeretne bizonyítani és egy esetleges bravúrt bemutatni a bajnok ellen. — mondta a center Ambrus Bence.

Az pedig bizonyítja, hogy korántsem verhetetlen legénység a Pénzügyőr SE, hogy a legutóbbi játéknapon az eddig pont nélkül álló KISTEXT 1:0-ra és 2:1-re is vezetett, sőt a negyedik szettben is sokáig jobban állt. A címvédő végül kínkeservesen fordított és végül a döntő szettben, ha nehezen is, de ki tudta csikarni a végső győzelmet.