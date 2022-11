FEHA19 – FTC-telekom 2-5 (1-3, 1-1, 0-1)

Székesfehérvár, 320 néző. V.: Soós D., Varjú, Sábián, Balla.

FEHA19: Tóth B. – Reiter, Csollák (1), Ambrus Cs., Cizas 1, Farkas L. – Dobmayer (1), Kóger (1), Trastasenkovs, Fekete, Ivády – Farkas B., Salamon, Kiss Á. 1, Grin (1), Nagy Á. – Alapi, Dézsi, Győrffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

FTC: Arany – Seregély (1), Karmeniemi 1, Nagy G. 1 (1), Sailio (1), Tóth A. (2) – Hrabal, Marva 1, Kestila, Kulmala, Betteridge – Boros, Mesikammen, Farkas Lőrinc, Galántai, Tóth G. – Kucsma, Sarcia, Kozma (1), Kreisz, Bán 1. Vezetőedző: Fodo Szabolcs.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 20-28.

A két csapat szerdán a Magyar Kupában találkozott egymással, akkor a Ferencváros jobb helyzetkihasználásnak köszönhetően 5-1-re nyert Fehérváron.

– Nyilván pénteken egynél több gólt kell majd szereznünk, ez az egyértelmű dolog jut először eszembe a bajnoki mérkőzésről. Javulnunk kell emberelőnyben is. Az a megtiszteltetés, hogy valaki jégen lehet emberelőnyben, az felelősséggel is jár. Azoktól a játékosoktól többet követelünk és várunk el. Biztos védekezésre lesz szükségünk, nem lehetünk felelőtlenek a korong birtokában. Nem szabad eladnunk és ezzel nehéz helyzetbe hozni magunkat. Nem szabad ezzel gólszerzési lehetőséget teremteni egy ilyen jó csapatnak, mint a Fradi – mondta a klub honlapjának a mérkőzés előtt Anatoli Bodanov.

A pénteki mérkőzést aktívabban kezdte a Fradi, de az első veszélyes lövés Dobmayer nevéhez fűződött, Arany a botos kesztyűvel védett. Bátran játszott a FEHA19, és ennek meg is lett az eredménye, kicsivel több mint négy perc eltelte után Kiss Ádám fejezett be egy gyors akciót, 1-0. Nem sokáig tartotta hazaiak öröme, vendég akcióban Csollák maradt lent a sarokban, miközben a hazaiak hátvédje próbált talpra állni, Bán Károly mattolta Tóthot, 1-1. Csollák a társai segítségével tudta csak a jeget elhagyni. Kisvártatva a vezetést is megszerezte az FTC, Nagy Gergő volt eredményes közelről, 1-2. Kiegyenlítetté vált a játék a gyors gólváltást követően, majd a harmad derekén Alapi járt közel az egyenlítéshez, de Arany résen volt. Öt perccel a játékrész vége előtt újabb gólt szerzett a Ferencváros, Sailio szólózott a hazai harmadban, majd keresztpasszát Karmeniemi jutotta a kapuba, 1-3. A folyatásban emberelőnybe került Anatoli Bogdanov együttese, legközelebb Fekete Alex járt a gólhoz, de lövése éppen csak elszállt a jobb felső sarok mellett.

A középső harmad nem indult jól a hazaiak szemszögéből, középről Marca pontos lövése talált utat a kapuba. Ismét öt a négy ellen támadhatott a Fehérvár, de ezzel az előnnyel sem éltek a kék-fehérek. A harmad derekén Nagy Gergőtől csenték el a korongot a fehérvári fiatalok, de Alapinak és Dézsinek nem sikerült kihasználnia a helyzetet. A túloldalon Kreisz használt ki majdnem egy hazai eladott korongot, de Tóth védeni tudott. Négy és fél perccel a harmad vége előtt szépített a FEHA19, Cizas a kapuvas segítségével mattolta Aranyt, 2-4. Később Grin cselezgetett szépen, de próbálkozását védte lábbal Arany.

Nagy fehérvári ziccerrel és hazai fórral kezdődött a harmadik harmad, de sajnos Arany hárítani tudott, majd Dobmayer is megkínálta egy sistergős bombával a vendégek hálóőrét. Az idő múlásával kiegyenlítettebbé vált a a játék. Nem adták fel a FEHA19 fiataljai, Dobmayer újfent próbára tette Aranyt, majd a kipattanót Cizas a kapusba lőtte. Aktívan játszott a hazaiak légiósa, pár perccel később ziccerbe került, de ismét védeni tudott a fővárosiak kapusa. Hét perccel a találkozó vége előtt Csollák kiállítása miatt emberelőnybe került az FTC. Sajnos a vendégek éltek a lehetőséggel, Kestila talált be a rövid felsőbe Tóth válla felett, 2-5. A folytatásban már nem változott az eredmény, a kupa után a bajnokságban is nyert Fehérváron az FTC.