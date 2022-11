A női kézilabda bajnokság meglehetősen hektikus, és bőséges szünetekkel tarkított menetrendjét tekintve több mint egy hónapja játszott utoljára a Motherson-Mosonmagyaróvár ellen az Alba Fehérvár KC bajnoki mérkőzést, s amennyiben a múlt héten nem lépett volna pályára a Magyar Kupában, és győzte volna le a Pénzügyőrt, akkor a tétmeccsek száma is a nullával lenne egyenlő.

Mindenesetre a Győri Audi ETO KC elleni párharcok hosszú évek óta a kézilabda ünnepének számítanak Fehérváron – már csak a vendéglátók 2005-ben, az EHF Kupában véghezvitt bravúrjára is gondolva. Ettől függetlenül természetesen kifejezetten nehéz csata vár Józsa Krisztián vezetőedző tanítványaira.

- Biztosan jó hangulatú mérkőzés lesz, remélhetőleg sokan kilátogatnak majd a csarnokba. Nem feltett kézzel fogunk pályára lépni, ennek ellenére természetesen tudjuk, hogy a két csapat más célokért küzd. Szeretnénk jó tempójú, futós mérkőzést játszani. – fogalmazott az Alba FKC trénere.

Tavaly ősszel a Köfém Sportcsarnokban az Alba egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, sőt megkockáztatjuk, hogy a 25-30-as végeredmény, azaz a vereség ellenére is az idény egyik legjobb teljesítményével rukkoltak ki. Aztán a tavaszi visszavágón az ETO nem teketóriázott, lényegesen nagyobb különbbéggel, 37-21-re nyert. Más kérdés, hogy az elmúlt tíz évben több mint hússzor találkozott az Alba Fehérvár KC a győri együttessel, és minden alkalommal a tizenhatszoros magyar bajnok hagyta el győztesen a pályát.

Ez a mérkőzés a fehérvári csapat számára leginkább arról szólhat, hogy építhetik tovább a játékukat, és gyakorolhatnak olyan figurákat, szituációkat, amelyek a jövő szempontjából hasznosak lehetnek.

A vendégeknél pedig a múlt héten jelentette be a klub, hogy spanyol vezetőedzője, Ambros Martín nem hosszabbítja meg a szezon végén lejáró szerződését, ami azt jelenti, hogy a klub történetének legsikeresebb edzője – aki két éve tért vissza a zöld-fehérekhez – távozik a győri kispadról. Az utód nevét egyelőre jótékony homály fedi, de az egészen biztos, hogy egy név már több helyen is felröppent. A Bajnokok Ligája-győzelmet a legutóbbi két alkalommal elhódító norvég Vipers edzőjét, Ole Gustav Gjekstadot hozták hírbe a zöld-fehérekkel, bár állítólag rajta kívül még a dán Jesper Jensenről is szó lehet, aki jelenleg az Esbjerg edzője, illetve a dán válogatott szövetségi kapitánya.

A találkozóhoz kapcsolódik, hogy az Alba FKC az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvánnyal közreműködve csokoládé és kekszgyűjtést szervez a rászorulók számára.