FTC-Telekom – Dunaújvárosi FVE 13-7 (2-2, 4-1, 5-2, 2-2)

Gólszerzők: Gurisatti 4, Farkas T. 3, Illés A. 2, Leimeter, Kuna, Dömsödi, Pőcze, ill. Garda 3, Dobi, Horváth B., Kardos, Mahieu

Továbbjutott: FTC, 21-15-ös összesítéssel.

A pénteki mérkőzés után joggal bizakodhattak a dunaújvárosi szurkolók, hiszen Mihók Attila együttese hazai medencében abszolút egyenrangú partnere volt a fővárosi zöld-fehéreknek. A szombat esti találkozó jól indult Fejér megyei szempontból, az első nyolc percben Gurisatti és Dömsödi góljára Garda tudott válaszolni, 2-2. A második negyedben azonban elkezdett nyílni az olló, dunaújvárosi részről mindössze Dobi Dorina talált csak be, míg a hazai részéről Simon-Illés, Kuna és két ízben Farkas is eredményes volt, így a nagyszünetben 6-3-ra vezetett az FTC.

A harmadik játékrész sem úgy kezdődött, ahogy a vendégek azt szerették volna, Gurisatti talált be, majd a folytatás is a nyáron a DFVE-től a Ferencvároshoz igazoló válogatott vízilabdázóról szólt, rajta kívül Simon-Illés és Farkas is mattolta a sárga-kékek védelmét. Az első dunaújvárosi gólra több mint hat percet kellett várni ebben a negyedben, Horváth Brigitta célzott pontosan, de ekkorra már nyolcgólos volt a hátrány. Garda hozta közelebb az övéit, az utolsó etapnak 11-5-ös állással ugrottak neki a csapatok. Az utolsó játékrészben nem sikerült már közelebb zárkózni, a Ferencváros a visszavágón magabiztosan játszva 21-15-ös összesítéssel bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában.