Petersen triplájával indult a somogyországi, kosaras bajnoki, Somogyi Ádám zsákolt a túloldalon, Gabric büntetőivel ismét a házigazdák léptek el három ponttal. Griffin hármasával már tetemes lett az előny (8-2), a fehérváriak DeCosey révén közelítettek, sőt, Philmore, valamint Somogyi pontjaival már vezettek, 8-10. Rendre a fehérváriak voltak kétpontos előnyben, a hazaiak az ellenakcióknál egalizáltak, így haladtak a felek az első negyed hajrájáig. Szabó is megszerezte első pontjait, a másik palánknál Griffin remekelt, hazai vezetéssel zárult az első tíz perc, 25-22. Vojvoda hármassal egyenlített, a folytatásban a házigazdák voltak előnyben, Ford, majd Somogyi válaszolt közelről, 29-29. Petersen kapta el a ritmust, előbb duplát, majd mintaszerű hármast dobott, Ford szintén kintről felelt, sőt, utóbbi lendületben maradt, a hátán cipelte a társakat, az Alba került előnybe, 34-37. Vojvoda is beköszönt, mégsem nyugodhattak meg a vendégek, Hughes volt eredményes, sőt, Petersen távolról egalizált (39-39), az első félidő végén domináltak a vendégek, 45-50.

Petersen továbbra is elemében volt, a túloldalon Somogyi és Quincy Ford is, hattal megugrott az Alba (48-54), a házigazdák Griffin hármasával próbáltak tapadni. Felváltva estek kosarak, az albások voltak előnyben, Vojvoda kapta el a fonalat, a házigazdáknál ismét lendületbe jött Petersen, trojkájával visszavették az előnyt, 65-64. Szabó Zsolt betalált, az elképesztőt nyújtó Petersen megint szórt egy hármast, a horvát légiós, Gabric ziccere zárta a harmadik negyedet, 74-70. Gabric kosara nyitotta a negyediket, Hughes is betalált, távolodott a vendéglátó, Philmore hármasa jól jött, időt kértek a kaposváriak, 80-77. Hughes ügyeskedett, aztán DeCosey és Vojvoda vette a hátára a társakat, vezérletükkel fordított a Fehérvár, 91-97. DeCosey és Vojvoda a zárás előtt sem hibázott, közelről és távolról sem, nagy csatában, megérdemelten nyert az Alba, 95-103.

Kometa Kaposvári KK-Arconic-Alba Fehérvár 95-103 (25-22, 20-27, 29-20, 21-33)

NB I-es bajnokság, 8. forduló, Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 1000 néző, vezette: Tőzsér Dénes Kelemen, Kovács Nimród János, Földesi Ádám (Páli dr. Kálmán)

Kaposvári KKK: Petersen 35/21, Puska -, Griffin 18/9, Gabric 11, Hughes 14, csere: Bogdán 8, Krnjajski 5, Halmai 4, Csorvási -, Hendlein -.

Alba: Pongó 12, Somogyi 11/3, DeCosey 23/6, Philmore 7/3, Ford 22/3, csere Vojvoda 23/3, Szabó 5, Takács Milán.