A UIPM tavaly november elején jelentette be, hogy a lovaglást a franciaországi játékokat követően egy új kihívás váltja, a jelen és a múlt élversenyzői felháborodtak, mondván, az öttusa a folytatásban már nem lesz az, ami az 1912-es, stockholmi olimpia óta, minden nyári játékokon. A napokban végérvényesen eldőlt, a 2024-es, párizsi olimpia után a lovaglás helyére akadályverseny kerül, az öttusa az elmúlt 110 évben megszokott formában megszűnik.

Egy éve a nemzetközi szövetség vezető testülete titkos szavazáson döntött az öttusa reformjáról, amely a lovaglás eltörlését indítványozta. Akkoriban mindenki találgatott, mi lehet a váltósportág, bedobták a kerékpárt, de ezt gyorsan el is vetették, mondván betagozódást jelentene a triatlonba, később felmerült megoldásként a falmászás és az e-sport, valamint félig komolyan, alighanem mókás ötletként a párnacsata. Az elmúlt hónapokban egyre több jel utalt arra, hogy az exatlonra és a ninja warriorra hajazó akadályverseny jelentheti a megoldást, erről azonban csak a minap született meg a hivatalos döntés.

A UIPM végrehajtó bizottsága – a közgyűlés utáni legfőbb döntéshozó testület - tavaly novemberben közölte, hogy a 2024-es nyári játékokat követően a lovaglás már nem lesz része a sportágnak, majd a kongresszus – több országos szövetség, a magyar is tiltakozott – helyben hagyta a korábbi határozatot. Az indoklás szerint az elengedhetetlen reformok nélkül bizonytalanná vált volna az öttusa helye az olimpiai programban. Következő lépésként, decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testülete, az ötkarikás programért felelős szerv jelezte, a súlyemelés és az ökölvívás mellett az öttusa nem szerepel a 2028-as, Los Angeles-i olimpia előzetes programjában. Ugyanakkor egy kiskaput hagytak, bizonyos feltételek teljesülése esetén még bekerülhet. A NOB közgyűlése februárban hasonlóan foglalt állást.

Az öttusázók igyekeztek felvenni a ritmust, tavasszal a Fülöp-szigeteken, Manilában tartott viadalon megkezdődött a tesztelés, utánpótlás korosztályú pentatlonistákkal, azon a versenyen magyar tehetségek nem bizonyítottak. A folytatásban már igen, májusban, Ankarában, a felnőttek világkupa-viadalát követően, a junior férfiak mezőnyében a fehérvári Bárány Péter ötödik helyen végzett, tehát ő volt a magyar úttörő. Szeptember elején, az olaszországi Lignanóban rendezett ifi, négytusa vb-n szintén két volános, Csák Milán és a junior korú Tárkányi Zsombor próbálta ki az új sportágat, az első versenynapon előbbi ezüst-, utóbbi bronzérmes lett. Az ősszel a lengyelországi Drzonkówban is bizonyíthattak az utánpótlás korúak. Tehát összesen négy tesztversenyt rendeztek az új, többek között kötélen kapaszkodásból, kúszásból, mászásból, gerendán, egyéb, nehezített elemeken áthaladásból álló versenyszám kapcsán.

- Hosszú kongresszus volt, két napon át zajlott, az elsőn hét és fél, a másodikon hat órán át tárgyaltunk. A javaslatok nem voltak titkosak, harminc nappal korábban mindenki tudott mindenről. Több felszólaló volt az akadályverseny mellett, a NOB-ban is hasonló tisztséget betöltő ifj. Juan Antonio Samaranch, a UIPM alelnöke például közölte: ha ma nem szavazzuk meg az új sportágat, akkor nulla esélyünk van visszakerülni az olimpiai programba – mondja Gallai István, a hazai szövetség főtitkára. - A döntés megszületett a változásról, ráadásul a juniorok és a fiatalabb korosztályok világversenyein már jövőre be kell vezetni az akadályversenyt. Ezt korainak tartjuk, természetesen felszólaltunk ellene, többen kiálltak mellettünk. Sok versenyző ugyanis még a párizsi olimpia idején junior vagy első éves felnőtt lesz, mint például Gulyás Michelle volt Tokióban. Ez esetben a fiatalok kevesebb világversennyel a hátuk mögött fognak lovagolni az ötkarikás öttusaversenyen. Ami a világ szeme előtt zajlik majd, tehát újabb rizikófaktort jelenthet a sportágban. A szívünk természetesen a lovaglásé, de az agyunkkal pontosan értjük, hogy a változtatás nélkül nem maradhatunk az olimpián. Márpedig ott kell lennünk a nyári játékok programján.

Gallai hozzáteszi, a közgyűlésen Michael Payne is felszólalt, aki marketing igazgatóként dolgozott a NOB-nál, valamint 2004-től Bernie Ecclestrone tanácsadója volt a Forma 1-ben, tehát jól ismeri a sport üzleti világát, nagyon sok pénzt hozott az általa képviselt szervezeteknek.

- Ő azt mondta, számára az jelenti a csodát, hogy az öttusa ebben a formában eddig fenn tudott maradni. Kijelentette, a kérdés nem az, hogy ki lesz az elnök, a német Klaus Schormann – aki a hétvégi, bizalmi szavazásból megerősödve jött ki -, vagy más, hanem az, lesz-e öttusa egyáltalán. Dánia és Mauritius jelezte, megvonná a bizalmat az elnöktől, de a kongresszus, az elnökség hatalmas többséggel megerősítette pozíciójában. Az egyik korábbi élversenyző, aki ismeri a 2028-as játékok viszonyait, megjegyezte, nagyon sok sportág ácsingózik a részvételre. Az Egyesült Államokban két sportágat javasolhat a rendező, erre e két helyre, 32 sportszövetség jelentkezett, tehát hatalmas a tülekedés. A változtatással kapunk egy esélyt, optimista vagyok, illetve igyekszem az lenni. Az előzetes programban nem vagyunk jelen, de remélem, visszakerülünk, a tavasz óta megrendezett tesztversenyek, illetve a jövő évben következő, immár az akadályversennyel bonyolítandó viadalok ezt szolgálják. A végső döntést jövő szeptemberben, Indiában hozza meg a NOB, miként alakul a műsor 2028-ban. Addig az ifi és a junior vb-ket már ebben a formában rendezi a nemzetközi szövetségünk. Lezajlott már négy tesztverseny, amely nem volt része az öttusa és négytusa viadaloknak, immár az új kihívással bonyolódnak az utánpótlás események.

Az ötkarikás bajnok Vörös Zsuzsanna, a Volán Fehérvár igazgatója számított a döntésre, a lovaglással kapcsolatban.

Vörös Zsuzsana, a Volán Fehérvár öttusázóinak igazgatója szerint egy évet elvesztegetett a mondern pentatlon

Fotós: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

- Már egy éve benne volt a levegőben, nem történt újdonság. Ha azt veszem, elvesztegettünk egy évet, az elmúlt időszakban szervezhettünk volna már versenyeket az új szisztémával, nem csak négy viadalt, teszt üzemmódban. Ilyen megközelítésből érdemes lett volna már világversenyeket bonyolítani, egyértelműen nagyobb esélye van egy sportágnak az ötkarikás játékokon maradni, ha már rendeztek nagyobb volumenű viadalokat. Samaranch úr a közelmúltban határozottan közölte, a lovaglással zéró esélyünk van az ötkarikás játékokon maradni, ami súlyos kijelentés. Megértem azokat, akik szerint az öttusa a lovaglással teljes, én is így gondolom. De a dolog eldőlt, az elsődleges célunk immár az, hogy azoknak a fiataloknak, akik a jelenben a szakosztályunk tagjai, biztosítsuk az ötkarikás szereplés lehetőségét az elkövetkező években, évtizedekben. Ugyanis aki sportolni kezd, nyilván azzal a céllal teszi, hogy olimpiai bajnok legyen. Így kezdtem én is. Márpedig a nyári játékokon csak ebben a formátumban maradhatunk ott, nincsenek már kérdések. Eddig az ifik esetében nem is volt, ezentúl a juniorok világversenyein sem lesz már lovaglás, a tervek szerint az új kalandok következnek. Úgy gondolom, azok a junior versenyzők, akik látnak esélyt a 2024-es szereplésre, az elkövetkező másfél évben folytatják a lovaglást és készülnek az új verzióra is, a párizsi olimpia után pedig csak az akadályversenyre. Mi igyekszünk minél több versenyzőnek lehetőséget biztosítani a gyakorlásra, legutóbb, Dzonkówban a korábban bizonyító fiúk mellett Gyarmati Lili, Walthier Laura és Král Dorka is megismerkedhetett az új kihívással. Bárány és Csák is azt mondta, megtanulható az új sportág, érdekesnek találták. Általános erősítést jelenleg is végeznek sportolóink, immár specifikusan is készülni kell, szerintük leginkább alkarra edzeni. Mindegyik állomáson más akadályokkal szembesültek a sportolók, minden jel arra mutat, az elképzelések szerint 15, maximum 20 feladatra lehet számítani, de ezt szűkítik majd, a versenyeken nyolcat kell leküzdeni. Ebből hatot nemzetközi szövetség határoz meg, kettőt pedig a rendező ország.